Allerta rossa prorogata, scuole chiuse a Reggio anche domani: firmata l’ordinanza

È arrivata l’ordinanza del Comune di Reggio Calabria. Per mercoledì 21 gennaio 2026 è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le palestre scolastiche, e dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi) su tutto il territorio comunale.

Il provvedimento richiama il messaggio di allertamento rosso diramato da Regione Calabria e ARPACAL – Protezione Civile, valido dalle 00.00 alle 24.00 del 21 gennaio, per criticità idrogeologica-idraulica e temporali.

Nel testo viene riportato lo scenario previsto: precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi molto elevati, possibili grandinate, venti di burrasca dai quadranti orientali con raffiche fino a tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte. Condizioni che, si legge, possono rappresentare un rischio per l’incolumità pubblica.

La chiusura era una decisione attesa dopo i danni registrati in queste ore, soprattutto lungo la fascia jonica reggina.

L’ordinanza firmata dal sindaco f.f. Domenico Battaglia, dispone inoltre che, prima della ripresa dell’attività scolastica, siano effettuate verifiche tecniche per accertare eventuali danni agli edifici.