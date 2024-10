Bancarelle al Botteghelle, ordine di sgombero a 6 commercianti: ‘Siamo in regola, non ce ne andiamo’

Giostre e bancarelle di Largo Botteghelle, non si può certamente parlare di una edizione 2024 dominata dalla serenità. Prima ancora dell installazione delle attrazioni, residenti sul piede di guerra, con tanto di ricorso al tar e la richiesta, bocciata, di spostare le giostre altrove.

Negli ultimi giorni a tenere banco è il braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e alcuni commercianti, 6 per la precisione, che hanno installato a largo botteghelle postazioni legate alla somministrazione di cibo.

Il 19 settembre, l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria ha inviato una diffida ufficiale riguardante il posizionamento irregolare di alcune bancarelle. Il documento, redatto dagli uffici preposti, fa riferimento all’installazione di strutture commerciali mobili senza le dovute autorizzazioni, in violazione delle normative locali.

La diffida sottolinea che il posizionamento non autorizzato di tali bancarelle non solo compromette il decoro urbano, ma rappresenta anche un’infrazione delle regole che governano l’occupazione del suolo pubblico. L’amministrazione comunale, infatti, ha ribadito che tutte le attività di vendita ambulante devono essere regolarmente autorizzate per garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza dei cittadini.

“La presenza delle bancarelle non autorizzate -si legge nel documento- potrebbe infatti ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, creando potenziali disagi alla popolazione e rischi per la sicurezza, specialmente in aree particolarmente trafficate della città”.

La diffida invita i commercianti coinvolti a rimuovere immediatamente le bancarelle irregolari e a regolarizzare la propria posizione. In caso di mancato adeguamento, il Comune ha avvisato che prenderà misure più rigide, inclusi eventuali interventi coattivi per liberare le aree occupate illegalmente.

Non si è fatta attendere la replica dei commercianti coinvolti. Secondo i titolari delle bancarelle oggetto di multe e diffide, non c’è stata alcuna comunicazione specifica rispetto al posizionamento dettagliato delle singole bancarelle.

“Siamo in possesso delle autorizzazioni e abbiamo pagato quanto dovuto, da qui non ce ne andiamo. Abbiamo comunicato di essere pronti a spostarci ma ci devono dire dove, non possiamo metterci al posto di altri colleghi altrettanto autorizzati. L unica risposta ricevuta dagli uffici invece è che non è di loro competenza il posizionamento delle varie bancarelle. E’ mancata l’organizzazione e anche il dovuto supporto da parte del comune”, affermano amareggiati i commercianti diffidati, aggiungendo un ringraziamento “al vice sindaco metropolitano Carmelo Versace per essersi interessato alla nostra vicenda”.

Si attende adesso una soluzione, magari attraverso l’intervento dell’assessore alle attività produttive Marisa Lanucara, che permetta ai 6 commercianti di poter rimanere senza il rischio sgombero negli ultimi 3 giorni di attività. Giostre e bancarelle di Largo Botteghelle infatti chiuderanno i battenti domenica 22 settembre.