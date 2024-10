Oreste Granillo: prende colore anche la Curva Sud (foto)

Sarà uno stadio diverso rispetto a come lo abbiamo lasciato

Con l’ok ricevuto dalla Commissione Impianti Sportivi della FIGC, la Reggina si prepara all’esordio casalingo che avverrà in occasione del match di Coppa Italia giorno 30 settembre, esattamente quattro giorni dopo quello in campionato in trasferta con la Salernitana.

Il Granillo per quella occasione presenterà un colpo d’occhio completamente diverso, viste le tante novità che ne hanno caratterizzato i lavori di riqualificazione e abbellimento di questa estate. Un impianto tutto amaranto dopo il riposizionamento dei seggiolini in gradinata e curva nord, adesso prende colore anche il settore di curva sud con il logo che attraverso questo scatto è abbastanza individuabile.

Si ricorda che tanti sono stati gli interventi tra allungamento e rifacimento delle panchine, sala stampa, sanitari, spogliatoi, vetri di recinzione ed altri dettagli.