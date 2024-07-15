Il bel colpo d’occhio della Tribuna Ovest. Seggiolini tutti sostituiti (le foto)

Si lavora incessantemente su diversi impianti sportivi. Nella giornata di ieri vi abbiamo mostrato le foto oltre che dell’Oreste Granillo, anche del Palacalafiore e dello storico Scatolone.

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Per dare una idea più chiara sugli interventi dello stadio di Viale Galileo Galilei, abbiamo effettuato alcuni scatti nel settore di Tribuna Ovest dove sono stati sostituiti totalmente tutti i seggiolini nei settori laterali, centrali, Vip e tribuna stampa. Dalle foto è individuabile anche il gran lavoro svolto sul manto erboso, già in buone condizioni. Tra qualche mese si procederà con le torri faro.