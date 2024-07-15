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Il bel colpo d’occhio della Tribuna Ovest. Seggiolini tutti sostituiti (le foto)

Anche il manto erboso si presenta già in buone condizioni

15 Luglio 2024 - 09:25 | redazione

Stadio Oreste Granillo di Reggio, Tribuna Ovest della Reggina: seggiolini nuovi, foto 4

Si lavora incessantemente su diversi impianti sportivi. Nella giornata di ieri vi abbiamo mostrato le foto oltre che dell’Oreste Granillo, anche del Palacalafiore e dello storico Scatolone.

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Per dare una idea più chiara sugli interventi dello stadio di Viale Galileo Galilei, abbiamo effettuato alcuni scatti nel settore di Tribuna Ovest dove sono stati sostituiti totalmente tutti i seggiolini nei settori laterali, centrali, Vip e tribuna stampa. Dalle foto è individuabile anche il gran lavoro svolto sul manto erboso, già in buone condizioni. Tra qualche mese si procederà con le torri faro.

Stadio Oreste Granillo di Reggio, Tribuna Ovest della Reggina: seggiolini nuovi, foto 9 Seggiolini amaranto e bianchi della Tribuna Ovest dello Stadio Oreste Granillo di Reggio, casa della Reggina Stadio Oreste Granillo di Reggio, Tribuna Ovest della Reggina: seggiolini nuovi, foto 7 Stadio Oreste Granillo di Reggio, Tribuna Ovest della Reggina: seggiolini nuovi, foto 6 Stadio Oreste Granillo di Reggio, Tribuna Ovest della Reggina: seggiolini nuovi, foto 5 Stadio Oreste Granillo di Reggio, Tribuna Ovest della Reggina: seggiolini nuovi, foto 4 Stadio Oreste Granillo di Reggio, Tribuna Ovest della Reggina: seggiolini nuovi, foto 3 Stadio Oreste Granillo di Reggio, Tribuna Ovest della Reggina: seggiolini nuovi, foto 2 Stadio Oreste Granillo di Reggio, Tribuna Ovest della Reggina: seggiolini nuovi, foto 1

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