Quartuccio: ‘Oltre alle note figuracce, cosa sta facendo Orsomarso per i calabresi?’

«Qualcuno, nel centrodestra, ha destato dal suo lungo torpore il senatore Fausto Orsomarso, distogliendolo dal quotidiano nulla politico che sta producendo dal suo comodo scranno a Palazzo Madama. Vedere Orsomarso che tenta di dare lezioni, addirittura di senso del pudore e della misura, fa davvero ridere; peccato, però, che la questione dell’Alta velocità su cui ha giustamente richiamato l’attenzione il sindaco Giuseppe Falcomatà sia maledettamente seria per i tantissimi calabresi costretti a fare i conti con le promesse tradite e i continui scippi perpetrati dal governo». È quanto dichiara il Consigliere metropolitano e comunale Filippo Quartuccio, rispondendo alle recenti affermazioni del Senatore Orsomarso.

Polemiche e risposte nel centrodestra

«Affidando la loro difesa d’ufficio ad un pulpito così traballante, non solo dal punto di vista della sintassi, i big meridionali del centrodestra palesano quanto siano in difficoltà. Far parlare di questioni così importanti – prosegue Quartuccio – colui che da assessore regionale sarà ricordato per il munifico impulso di marketing territoriale dato da “Marcatori Identitari Distintivi” come il “tesoro di Talarico” rende l’idea della considerazione che la maggioranza di governo nutre verso i calabresi. Dell’altrettanto mitologico Orsomarso si potrebbero citare innumerevoli perle, come lo spot in stile Braveheart nostrano, il selfie in discoteca in piena pandemia o, ancora peggio, l’operazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio “regalata” a Milano con oltre 2,5 milioni di euro di fondi pubblici. Inutile interrogarsi sul ritorno che le sue impagabili intuizioni abbiano avuto sul nostro territorio».

Le aspettative tradite sull’Alta Velocità

«Ma a quasi due anni e mezzo dalla sua elezione, dopo aver goduto di un seggio blindato per arrivare in Senato, è legittimo chiedersi – aggiunge Quartuccio – cosa abbia prodotto e cosa stia facendo di concreto Orsomarso per i suoi conterranei. Forse la cosa che gli riesce meglio, ovvero oscurarsi, stare per lungo tempo fuori dai radar per poi ricomparire tentando di buttare in caciara un argomento serio come i fondi per l’Alta velocità, su cui pure il presidente Roberto Occhiuto ha espresso preoccupazione ammettendo che per portare l’Alta velocità appena all’inizio della Calabria manca 1 miliardo di euro e che da Praia a Mare in giù non c’è più assolutamente nulla. Di fronte a tutto ciò, da un esponente della maggioranza di governo – conclude Quartuccio – ci si aspetterebbe che proponga e produca soluzioni, non polemiche estemporanee e sconclusionate. Certo, ce lo aspetteremmo se non si trattasse di “Braveheart” Orsomarso…».