Ortì, l'intero borgo si trasforma per la prima edizione del 'Presepe Vivente Medievale'

Di seguito il comunicato stampa della Parrocchia di Santa Maria di Loreto di Ortì che annuncia la prima edizione del Presepe vivente in programma nel piccolo borgo del reggino il 26 dicembre e il 6 gennaio, dalle 16.30 alle 21.00.

Qualcosa di spettacolare sta arrivando a Reggio Calabria. Preparati ad immergerti nella straordinaria magia del Natale. Una grande prima edizione del Presepe Vivente Medievale ad Ortì. Il 26 dicembre il borgo di Ortì si trasforma in un suggestivo scenario per accogliere il Presepe Vivente Medievale. Attraverso le musiche, i colori, le scene, le voci dei personaggi, si cerca di riportare il borgo di Ortì all’antico fascino del Medioevo.

Vivrete un’emozione unica all’interno del villaggio del lontano 1223, utilizzerete la moneta del tempo, osserverete i paesaggi e le scenografie ricreate, rimarrete incantati dagli abiti del 1200, realizzati dalla sartoria di Pino Bruzzese che ha cura la conduzione artistica dell’evento, da ogni piccolo dettaglio messo a disposizione per farvi rivivere i tempi passati.

Il messaggio di Don Giovanni Zappalà

Ispirandoci alle tradizioni medievali di Greccio, dove San Francesco d’Assisi nella notte del 24 Dicembre 1223 realizzò il primo presepe vivente, vogliamo mettere in scena, nei magici spazi del borgo antico di Ortì, la rievocazione storica della natività di Cristo così come fece San Fracesco d’Assisi con l’aiuto del popolo ortigiano. Vogliamo che il tempo si fermi e la storia prenda vita in luoghi in cui, attraverso le pietre, i vicoli, gli archi, le corti, sarà possibile tornare indietro nel tempo.

L’evento si inserisce all’interno di una ricca programmazione parrochiale volta non solo a recuperare e rievocare i momenti più importanti della storia del nostro territorio ma soprattutto a promuovere e rivalutare alcune aree del centro storico del borgo solitamente non coinvolte nell’organizzazione delle iniziative. Il borgo antico di Ortì rivivrà le sue origini medievali attraverso artigiani, musici, giullari, cavalieri, dame e popolani che in abiti storici del XIII secolo daranno vita ad un percorso magico ed emozionante che accompagnerà gli avventori fino alla grotta della natività.

Come ci ricorda Benedetto XVI il presepe ci aiuta a contemplare il mistero dell’amore di Dio che si è rivelato nella povertà e nella semplicità della grotta di Betlemme. San Francesco di Assisi fu così preso dal Mistero dell’incarnazione che volle riproporlo a Greccio nel presepe vivente, divenendo il tal modo iniziatore di una lunga tradizione popolare che ancor oggi conserva il suo valore per l’evangelizzazione.

Dunque, cari amici, lasciamoci toccare il cuore da questo Bimbo Dio che ci ama di un amore infinito e insieme con lui rinasciamo uomini nuovi per un mondo più bello, di pace e di tanta serenità.

Un intero paese si farà presepe

Ammirerete il maestoso spettacolo dei giocolieri e degli sbandieratori, la sorprendente esibizione dei mangiafuoco, e potrete meravigliarvi con la pratica della falconeria. Nel contempo potrete farvi coccolare dalle prelibatezze gustative quali il vino, il pane, le focacce medievali, le crispelle, le noci e i dolci di Natale.

L’allegria dell’attesa, la trepidazione, le danze, le vosi, i canti, i sermoni suoneranno in tutto il borgo, rendendo questi giorni carichi di emozioni e di Mistero. Nello stesso modo, decine di figuranti in costume animeranno il piccolo borgo e le suggestive atmosfere medievali faranno da cornice al racconto della Notte Santa, un intero paese si farà presepe.

I colori del mercato, con le botteghe artigiane, musici, giullari e soldati, fra canti e letture sacre rappresenteranno Betlemme. I Magi incontreranno Erode nella sua regia e gli angeli annunceranno la buona notizia.

Un percorso ricco di emozioni vi condurrà fino all’accampamento dei pastori dove troverete la grotta della natività con l’asino, il bue, Giuseppe, Maria, il Bambinello e i Sapienti venuti da lontano.

Queste alcune delle ‘attrazioni‘ da vivere nel borgo medievale:

Il Viaggio nel borgo medievale

Postazione ‘Cambio valuta’ con la moneta medievale

Postazione alabardieri medievali per il lasciapassare del borgo

Banditpre che annuncia l’evento straordinario della Natività

Residenza signorile della nobiltà medievale del borgo

Contrada dei mestieri: forno, locanda, fucina, saponeria

Torre di avvistamentocavalieri dellaTerra Santa

Piazza dei cavalieri e custodi della Terra Santa

Residenza di Erode

Piazza mercatini Natalizi

Contrada degli artisti medievali

Contrada mercato medievale

Contrada dei pastori

Arco degl’Angeli

Grotta della Natività

Visita chiesa Madonna del Loreto

Tre gruppi medievali si esibiranno nelle varie rappresentazioni e attrazioni che animeranno il borgo: i Treschiné di Taverna, gli Sbandieratori del Rione Maestri di Motta Sant’Ananstasia, e i cavalieri Militia Fratensis di Reggio Calabria.

Per rivivere la magia del medioevo e sostenere l’iniziativa nella ‘Postazione di cambio valuta’ all’ingresso del borgo è possibile acquistare al costo di 3 euro una moneta medievale per entrare e due per degustare. I gioielli che indosseranno i personaggi e i nobili medievali sono del maestro Gerardo Sacco.

Appena fuori dal borgo, per non disturbare le rappresentazioni religiose, è previsto per i visitatori un punto ristoro offerto dalla S.D Catering di Suraci Domenico. In piazza Candida, nei pressi di piazza del Loreto, godendo della vista dello splendido affaccio sullo Stretto dal ‘balcone’ di Ortì, sarà possibile gustare il menu al costo di 10 euro con zuppa di fagioli e cotiche, pizza, panino, cannolo come dolce finale e un bicchiere di vino locale.