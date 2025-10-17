A Reggio ‘Ottobre in rosa’ con lo screening senologico gratuito nei plessi scolastici

La nostra Istituzione scolastica, costantemente impegnata nella promozione del benessere dell’intera comunità educante, quest’anno ha aderito all’iniziativa Ottobre in rosa, la campagna della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

Prevenzione e informazione: alleate fondamentali contro il tumore al seno

Il tumore al seno è il primo tra i carcinomi femminili e la sua incidenza è in continuo aumento; tuttavia si registra una lenta ma costante riduzione della mortalità, non solo per i progressi nelle terapie ma anche grazie a una maggiore informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e la diagnosi precoce: un monitoraggio regolare, infatti, permette di individuare eventuali anomalie in fase iniziale e di intervenire tempestivamente.

La sezione LILT di Reggio Calabria allestirà nei nostri plessi un laboratorio mobile per permettere al personale femminile di effettuare un’ecografia mammaria, con l’assistenza del Dott. Aurelio Naborrini, medico chirurgo specialista in Ecografia clinica presso l’Ospedale “T. Evoli” di Melito Porto Salvo, coadiuvato dal Prof. Leonardo Iacopino, esperto in Emato-oncologia e Senologo.

Screening senologico gratuito nei plessi scolastici

Lo screening avrà luogo, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, secondo il seguente calendario:

Lunedì 20 ottobre – plesso Scopelliti

– plesso Scopelliti Lunedì 27 ottobre – plesso Alvaro

– plesso Alvaro Lunedì 10 novembre – plesso Collodi

Si confida in un’ampia partecipazione all’iniziativa.

