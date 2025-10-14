‘Ottobre in rosa’, a Reggio screening senologico gratuito

L’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Il calendario degli appuntamenti presso gli istituti Galluppi, Collodi, Bevacqua, Alvaro e Scopelliti

La nostra Istituzione scolastica, costantemente impegnata nella promozione del benessere dell’intera comunità educante, quest’anno ha aderito all’iniziativa Ottobre in rosa, la campagna della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

L’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce

Il tumore al seno è il primo tra i carcinomi femminili e la sua incidenza è in continuo aumento; tuttavia si registra una lenta ma costante riduzione della mortalità, non solo per i progressi nelle terapie ma anche grazie a una maggiore informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e la diagnosi precoce.

Un monitoraggio regolare, infatti, permette di individuare eventuali anomalie in fase iniziale e di intervenire tempestivamente.

Collaborazione con la LILT di Reggio Calabria

La sezione LILT di Reggio Calabria allestirà nei nostri plessi un laboratorio mobile per permettere al personale femminile di effettuare un’ecografia mammaria, con l’assistenza del Dott. Aurelio Naborrini, medico chirurgo specialista in Ecografia clinica presso l’Ospedale “T. Evoli” di Melito Porto Salvo, coadiuvato dal Prof. Pasquale Iacopino, esperto in Emato-oncologia e Senologia.

Calendario degli screening senologici

Lo screening gratuito avrà luogo dalle ore 9:00 alle ore 13:00, secondo il seguente calendario:

Lunedì 20 ottobre – plesso Scopelliti

– plesso Scopelliti Lunedì 27 ottobre – plesso Alvaro

– plesso Alvaro Lunedì 10 novembre – plesso Collodi

Invito alla partecipazione

Si confida in un’ampia partecipazione all’iniziativa, nella consapevolezza che la prevenzione rappresenta il primo passo verso la tutela della salute e il benessere della comunità scolastica.