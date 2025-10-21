Ottobre rosa a Reggio: ecografie gratuite per la prevenzione dei tumori al seno
Il Comitato di Quartiere “Sbarre San Francesco” e la LILT offrono eventi di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori al seno
21 Ottobre 2025 - 08:40 | Comunicato Stampa
Il Comitato di Quartiere “SBARRE SAN FRANCESCO”, in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) sezione di Reggio Calabria, partecipa alla campagna “OTTOBRE ROSA”, dedicata alla prevenzione dei tumori al seno. Gli eventi si terranno presso il salone parrocchiale della chiesa di San Francesco d’Assisi, situata in Via Sbarre Centrali, 540 (RC), e sono così programmati:
Eventi in programma
- 24 ottobre 2025, ore 18.00:
Dott. Pasquale De Stefano, dirigente medico oncologo presso l’ospedale “Tiberio Evoli di Melito P.S.” (RC) e vice presidente della LILT di Reggio Calabria, terrà una relazione sull’importanza della prevenzione alla salute.
- 25 ottobre 2025, ore 09.00:
Saranno effettuate ecografie gratuite per la prevenzione dei tumori al seno, a cura del dott. Pasquale De Stefano e del dott. Salvatore Oriente, specialista oncologo.
Invito alla partecipazione
Considerata l’importanza dell’evento, sono invitate a partecipare tutte le donne sensibili alla prevenzione della salute.