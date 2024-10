Padel: torneo misto ‘Temporada’, vincono i fratelli Umberto e Linda Siclari

I fratelli Umberto e Linda Siclari hanno vinto il torneo misto “Temporada” organizzato dal coordinamento provinciale padel della Uisp in collaborazione con l’Asd “Born to run”, presso il “Tuyo club” di contrada Macellari a Pellaro.

Con un perentorio 6/1 – 6/0 la coppia di giovani “padelisti” reggini ha avuto la meglio su Nino Galì e Stefania Giuffrè con i quali hanno dato vita ad una finalissima ricca di emozioni e colpi spettacolari.

Terzo posto per la coppia formata da Giovanni Verduci e Anna Comi che nella finalina hanno avuto la meglio su Dominique Gattuso e Antonella Ambrogio. Fuori dalle sfide ad eliminazione diretta, invece, Agostino Gonnelli e Consuelo Comi insieme a Daniele Tornatore e Noemi Meduri.

Il torneo misto della “Temporada” è stato solo il primo di cinque appuntamenti strutturati dalla Uisp e dall’Asd “Born to run” che concentreranno sui campi del “Tuyo club” di Macellari le attenzioni degli appassionati del padel per ogni fine settimana fino al 30 e 31 di luglio quando si disputerà il master finale con le migliori coppie uscite dai tornei misti e maschili che si svolgeranno il 9 e 10 luglio (torneo a coppie maschili); il 16 e 17 luglio (torneo a coppie misto) e il 23 e 24 luglio (torneo a coppie maschili).

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato Giuseppe Marra, presidente regionale della Uisp Calabria e Nuccio Calabrò, presidente territoriale della Uisp di Reggio Calabria. “Quella che abbiamo vissuto sui campi del Tuyo club – ha detto Giuseppe Marra – è stato solo il primo di una serie di appuntamenti con il padel e la socialità che abbiamo scelto di organizzare, sotto la spinta del nostro coordinatore provinciale per il padel Giovanni Verduci, per promuovere la conoscenza e la pratica di uno sport che è sbarcato a Reggio Calabria solo negli ultimi tempi e, soprattutto, nell’ottica di fare anche di questa disciplina sportiva uno sport per tutti”.

Ora l’appuntamento per gli amanti delle “pale” è fissato al prossimo fine settimana, al 9 e 10 luglio, quando nella splendida cornice dei campi del “Tuyo club” di Macellari di Pellaro, prenderà vita il primo dei due tornei della “Temporada” dedicata alle coppie maschili di “padelisti”.

“Dopo l’avvio della nostra attività in quel di Saline Joniche, preso i campi “Tourist” della famiglia Foti – ha commentato infine Giovanni Verduci – prosegue il nostro impegno per far crescere negli sportivi reggini la consapevolezza che il padel è, a tutti gli effetti, una disciplina sana, capace di dare sfogo alla voglia di misurarsi agonisticamente di chi si cimenta sui campi di gioco, ma sempre nel pieno e sano rispetto degli avversari e delle regole dello sport che, come Uisp, vogliamo sia il più possibile condiviso, inclusivo e socializzante”.