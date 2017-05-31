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‘Il Padre d’Italia’, il successo non si ferma: arrivano due candidature ai Globi d’oro

Luca Marinelli e Isabella Ragonese, protagonisti del film di Fabio Mollo, sono candidati ai Globi d'oro come migliori attore e attrice

31 Maggio 2017 - 19:36 | di Pasquale Romano

Il padre d'Italia, film di Fabio Mollo premiato al Globo d'Oro 2017

Successo senza sosta per ‘Il Padre d’Italia‘, secondo film del regista reggino Fabio Mollo. Pubblico e critica, sin dall’uscita nelle sale, ne avevano decisamente apprezzato la cifra artistica, in una storia (quella di Paolo e Mia) che coinvolge, appassiona e commuove.

Proprio i due protagonisti, Luca Marinelli e Isabella Ragonese, sono candidati ai Globi d’oro come Miglior attore e Migliore attrice. Testimonianza concreta e tangibile del lavoro svolto dal regista reggino, che ha ‘cucito’ su Marinelli e Ragonese due ruoli difficili, intensi, interpretati alla perfezione. Girato tra Torino, Roma e Napoli, ‘Il Padre d’Italia’ nella parte conclusiva si svolge proprio nella terra di Mollo, tra Gioia Tauro, Scilla e Reggio Calabria.

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