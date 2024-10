Paese reggino protagonista nel programma Rai ‘Mezzogiorno in famiglia’

L’Amministrazione Comunale di Caulonia ringrazia i ragazzi cauloniesi protagonisti per 8 settimane del programma tv in onda su Rai2 “Mezzogiorno in Famiglia”, che con passione, orgoglio e senso di appartenenza hanno dato lustro al nostro paese, distinguendosi per il loro talento e per la loro capacità di fare squadra.

«Ci hanno fatto sognare – ha commentato il primo cittadino Caterina Belcastro – regalandoci un’esperienza che porteremo dentro per tutta la vita. E’ stata una bellissima avventura per Caulonia, resa possibile grazie soprattutto alla formidabile intuizione e all’impegno del consigliere Luana Franco, vero artefice di questo piccolo grande miracolo».

La trasmissione ha rappresentato una importante vetrina per far conoscere il nostro territorio, le nostre bellezze, le nostre ricchezze, le nostre risorse ed ha avuto un grande successo di pubblico.

Dal primo cittadino «un sincero grazie a tutti i ragazzi ed a chi, ogni sabato e domenica per lunghi mesi, con vero spirito di comunità, si è messo in gioco valorizzando la cultura, la storia e le tradizioni di Caulonia.

Un grazie anche alla Rai ed a tutto il suo personale che con elevata professionalità e sempre forte sensibilità ha consentito di promuovere il nostro paese su tutto il territorio nazionale.

L’Amministrazione Comunale cauloniese – conclude il primo cittadino – è stata onorata di aver portato avanti un progetto così importante, certa di una positiva ricaduta turistica e promozionale per il nostro paese».