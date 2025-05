Al Palacalafiore la fase finale regionale giovanile di VolleyS3. Le dichiarazioni di Nuccio Vitetta

Una giornata importante per il volley reggino e calabrese. Mentre la società della Domotek lavora per la prossima stagione in Serie A3, il settore giovanile amaranto diventa host con l’organizzazione della fase finale regionale giovanile di Volley S3, giocata al Palacalafiore. Sei campi allestiti, centinaia di giovani atleti e un’atmosfera di festa: è lo spettacolo del mini-volley che conquista Reggio.

Ne abbiamo parlato con un volto glorioso ed operativo del volley reggino, Mister Nuccio Vitetta, oggi al servizio, con la passione di sempre per i colori amaranto.

Che giornata è stata? “Una bellissima giornata, i ragazzi si stanno divertendo ed è la cosa più importante“, esordisce Nuccio Vitetta, pilastro del nuovo settore giovanile Domotek insieme a Mirko Munafò e Francesco Giglio. “Siamo contenti: arriviamo da un Palacalafiore straordinario, con 4500 persone a sostenere i nostri progetti in A al coinvolgimento di tante famiglie oggi, in occasione dell’evento federale. Ora vogliamo incrementare questo entusiasmo.

Siamo partiti da un progetto ambizioso e già abbiamo due finali regionali. Sono piccoli passi, ma significativi e vogliamo crescere ogni giorno di più anche grazie al volano della prima squadra. Una società di Serie A3 deve avere un settore giovanile di valore e prospettiva.

Sono passati tantissimi anni dal volley di alto livello in città, è un altro mondo. I ragazzi sono diversi, lo sport è cambiato. Noi dobbiamo costruire, guardare avanti e migliorare sempre“.

L’ambiente Domotek, intanto, si conferma un modello di professionalità e famiglia: “Ho 43 anni di esperienza, dai più piccoli ai grandi, e qui ho trovato una società che vuole crescere. Per un allenatore, è la cosa più bella“.

Con la prima squadra che ha fatto sognare Reggio (mancando solo “la ciliegina sulla torta”), l’obiettivo ora è consolidare il percorso: “Migliorare sarà complicato, ma ci proveremo“.

Oggi, però, è il giorno dei più piccoli: “Il volley è anche questo: divertimento, passione e voglia di crescere insieme“.