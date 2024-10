A Palazzo Campanella la mostra “Natale è…”

L’ Associazione Artistico Culturale Visionarte, con il patrocinio morale del Garante per l’ Infanzia e l’ Adolescenza della Regione Calabria, presenterà domani alle ore 18.00, presso la sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, la mostra “Natale è…” a cui sarà associata una lotteria con finalità benefica.

Una collettiva d’arte composta da 25 artisti che esporranno le proprie opere nelle categorie “ Disegno – Pittura – Fotografia – Scultura – Installazione”, espressione di visioni natalizie proposta sotto il profilo storico, civile, religioso , contemporaneo.

Si avvicina il Natale, un momento magico per i bambini e per le famiglie: il 25 dicembre al centro del mondo viene messo un “bambino” che nasce per “salvare l’umanità” . A prescindere dal credo religioso la tradizione natalizia rimanda alla “sacralità” della famiglia ma soprattutto di tutti i bambini. Sono loro i protagonisti dell’ultimo progetto di Visionarte che organizza una lotteria per raccogliere fondi da destinare ai bambini ospitati dalla Casa Famiglia Pia, Associazione Figlie di Maria SS. Corredentrice di Reggio Calabria.

Per acquistare gli ultimi biglietti disponibili, è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 3201777642 – 3924846606 – 3921517391 – 3494464193. Sarà possibile inoltre richiedere i suddetti biglietti al personale organizzativo presente in sala durante l’orario di visita della mostra. In palio 11 opere artistiche, garantite e certificate, sul Natale. L’ estrazione avverrà in data 23 Dicembre p.v. alle ore 18.00 presso la sede della Casa Famiglia Pia.

L’ esposizione si svolgerà dal 9 al 13 Dicembre con ingresso libero.

Inaugurazione – 9 Dicembre alle ore 18.00. Orari mostra – dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.