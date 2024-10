Palazzo di Giustizia, botta e risposta Ripepi-Brunetti: “Sconfitta di Falcomatà”. “Solito populismo”

Il completamento del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, che si spera più vicino dopo la firma dell’accordo tra Comune e Ministero, infiamma il dibattito tra il sindaco f.f. Brunetti e il consigliere comunale Massimo Ripepi.

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Live Break’, Ripepi ai nostri microfoni aveva criticato l’immobilismo dell’amministrazione.

“E’ la cosa più importante fatta dall’amministrazione Falcomatà in 8 anni. Il Comune, di fatto si è auto commissariato, dando il terreno in uso per 99 anni al Ministero, unico percorso per far si che l’opera si possa concludere. Sono contento di quanto fatto dall’amministrazione, perchè cosi il Palazzo di Giustizia verrà finalmente concluso, ma dobbiamo dire che da 8 anni era tutto fermo.

Hanno deciso -ha sottolineato Ripepi- di non essere in grado di completare il Palazzo di Giustizia e hanno consegnato tutto al Ministero della Giustizia. E’ una buona notizia per la città, cattiva però per l’amministrazione Falcomatà che non era riuscita a fare nulla, come per ogni incompiuta tra le tante che ci sono in città”.