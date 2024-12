Premiati a Palazzo San Giorgio giovani atleti di karate, tiro a segno e pallavolo

Il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio è diventato scena di un significativo riconoscimento per lo sport cittadino: due società di pallavolo e tre giovani reggini sono stati insigniti di un “attestato di merito” da parte dell’Amministrazione Comunale nelle persone del primo cittadino Giuseppe Falcomatà e del consigliere comunale delegato allo sport Giovanni Latella.

Prima della premiazione hanno preso la parola i referenti delle società e delle federazioni sportive di tiro a segno, karate e pallavolo; rispettivamente ed in particolare: Paolo Basile -presidente dell’Associazione di tiro a segno nazionale di Reggio Calabria fondata nel 1862; Giuseppe La Fauci -presidente della società sportiva “ASD Karate Catona” nonché maestro di uno dei premiati; Domenico Panuccio nella duplice veste di Presidente della Luck Volley e di presidente territoriale della FIPAV ( Federazione Italiana Pallavolo); Francesco Pavone -allenatore della Luck Volley- ed infine Gigi Cilea- allenatore storico e figura di assoluto rilievo della pallavolo calabrese nonché presidente della Virtus 1962.

Il consigliere delegato allo sport -Giovanni Latella- ha espresso soddisfazione per questo momento alto dello sport reggino dichiarando l’impegno amministrativo ad occuparsi delle strutture che ospitano queste preziose attività al fine di renderle sempre più accoglienti, sicure e consone alle esigenze rappresentate dai soggetti che le utilizzano; è stato reso noto, a tal proposito, l’impegno di risorse per circa 3 mln di euro proprio per palestre utilizzate per la pallavolo ed anche per strutture per attività calcistiche.

Il Sindaco Falcomatà ha sottolineato che questi non sono solo premi per alcune delle eccellenze della nostra città e per i traguardi sportivi raggiunti dai nostri atleti ma sono attestazioni di un messaggio di vicinanza e sostegno da parte delle istituzioni oltre che segno della sinergia, della presenza, del dialogo e della collaborazione – da parte dell’amministrazione comunale- con le società e le federazioni in questione volta a consentir loro di fare sport in strutture che gli permettano fattivamente di coltivare sogni ambiziosi.

Attestazioni per un supporto, d’altronde, allo sport quale veicolo di promozione di valori sociali e culturali oltre che di benessere della persona.

Ricordando la mostra “Il calcio è Arte”, alla Pinacoteca Comunale, Falcomatà ha evidenziato –nel chiudere il suo intervento- quanto questa mostra di valore internazionale ci ricordi, attraverso i suoi prestigiosi cimeli, di quanti ragazzi partendo dal nulla siano riusciti ad arrivare ai livelli massimi dello sport e questo vale e deve valere in qualsiasi parte del mondo; quindi anche nella nostra città.

Il sogno di diventare atleta ed avere delle attività sportive in città è un diritto di cittadinanza al pari di tutti gli altri.

Gli attestati di merito sono andati al giovane karateka Giovanni Tramontana: per il suo settimo posto ai Campionati Nazionali di Karate e le sue vittorie regionali.

A Marika Tramontana: per la sua riconferma quale campionessa regionale e l’oro ai Campionati Italiani 2023.

A Massimo Spinella: per il trionfo nella Coppa del Mondo 2023 al Cairo ed un eccellente sesto posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Alla Società “Virtus 1962”: la più longeva realtà di pallavolo femminile in Calabria ed una delle più antiche d’Italia; iscritta alla Federazione Attività Ricreative Italiane nel 1962 e successivamente alla FIPAV. Per aver vinto nel 1994 il titolo europeo Volleymania a Barcellona; per la sua partecipazione alla serie A1 conquistando due coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana ed 1 Coppa CEV. Stella d’oro al merito sportivo nel 2012 –il più alto riconoscimento CONI- ancora unico in Italia.

Alla “Luck Volley RC”: per la partecipazione in B1, la medaglia d’argento alle Finali Nazionali Volley S3 di 2°livello maschile nel giugno 2024 a Caorle (VE) e le qualificazioni alle finali nazionali a Schio nel maggio 2024; un cammino segnato da ben undici finali nazionali conquistate con giovani atleti tra i 13 e i 19 anni. Per i 30 anni di successi, crescita e passione per lo sport. Il riconoscimento è andato ai giovanissimi: Vatore Mattia, Cilione Filippo, Monopoli Luca Emanuele, Zerbonia Davide, Leone Giuseppe e Moscato Andrea.

La premiazione si è conclusa in un clima festoso con le consuete foto di rito e lo scambio degli auguri per le festività natalizie.