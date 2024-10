Palazzo San Giorgio, evento finale di “C’era una volta in corsia”

Sabato 27 ottobre dalle ore 17:00 presso la Galleria del Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria si svolgerà l’Evento Finale del progetto “C’era una volta in Corsia”, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD tramite il bando “Con il sud che partecipa, 2015”.

Ultimo passo previsto all’interno dell’azione “Trasferimento buone prassi”, l’evento vuole essere un momento conclusivo del percorso iniziato nel marzo dell’anno passato e diffondere le esperienze maturate da fruitori e organizzatori attraverso laboratori, sperimentazione, convegni ed esplorazione di nuove relazioni interpersonali nate durante i vari momenti di confronto e condivisione.

C’era una volta in corsia, progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD tramite il bando “Con il sud che partecipa, 2015”, nasce infatti con l’obiettivo di valorizzare e diffondere il volontariato nell’assistenza ospedaliera e coinvolge una rete di associazioni costituita da Pagliacci Clandestini, AIL, CISME, Eracle, Associazione Marta Russo, Tra noi Calabria e Tribunale per i diritti del malato, per collegare differenti strutture ospedaliere in modo organico e organizzato ed instaurare un servizio di animazione stabile.

Il momento conclusivo, in quest’ottica, abbandona le pratiche di diffusione convenzionali in cui pubblico e relatori sono posti su piani diversi a favore di un maggiore coinvolgimento attivo di tutti gli attori.

Dopo una breve introduzione sul percorso e sulle azioni realizzate saranno proprio le varie associazioni a presentarsi e presentare le proprie attività all’interno e all’esterno del progetto stesso.

Superata la parte introduttiva, e dopo la presentazione di un riassunto video dell’intero percorso, saranno i partecipanti a laboratori e sperimentazione a raccontarsi e raccontare come l’associazionismo e il volontariato a abbiano più o meno profondamente mutato il concetto di cura e l’impatto con la malattia.

Durante e dopo i vari interventi gli spettatori saranno coinvolti attivamente nella discussione, affiancando alla diffusione del know how maturato importanti momenti di scambio e confronto.