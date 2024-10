A Palazzo San Giorgio la mostra #Erasmus30

Le opere d’arte dei giovani artisti reggini realizzate nell’ambito della Festa dell’Europa dello scorso 13 maggio rimarranno esposte a Palazzo San Giorgio per tutto il mese di giugno in una mostra di pittura per le celebrazioni del trentennale del programma Erasmus sulla mobilità europea.

Questa mattina gli studenti del Liceo Artistico Preti-Frangipane, accompagnati dal docente Nunzio Tripodi, insieme al Presidente della Commissione Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria Marco Antonino Malara e all’Assessore alle Politiche Comunitarie Giuseppe Marino, hanno raccontato la splendida esperienza vissuta durante la Festa dell’Europa lo scorso mese di maggio.

Dopo la presentazione di oggi i trenta quadri dipinti dai giovani artisti reggini rimarranno esposti fino a fine giugno nelle stanze di Palazzo San Giorgio. A conclusione della mostra i quadri rimarranno nella disponibilità dell’Amministrazione comunale per impreziosire gli spazi pubblici di Palazzo San Giorgio e degli altri edifici comunali, mentre lo sportello Europe Direct di Reggio Calabria procederà a realizzare delle cartoline digitali dei dipinti, per diffondere attraverso i social, gli scenari europei nel corso delle attività organizzate per tutto il 2017.