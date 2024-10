A Palazzo San Giorgio la presentazione del libro sulla Cattolica di Stilo

«La Cattolica di Stilo» è il libro di Elia Fiorenza che ricostruisce la storia di uno dei più antichi ed importanti monumenti calabresi, fondato sulle pendici del Monte Consolino, dopo le continue fughe dei Santi Monaci dall’Oriente, via via occupato dagli Arabi.

Oggi, 30 dicembre, alle 16,30, nella cornice di Palazzo San Giorgio, proprio a Reggio Calabria, verrà presentato il volume edito da Laruffa Editore, arricchito da foto storiche e da documenti inediti mai pubblicati. Il Volume – si legge nella presentazione a firma di Monsignor Donato Oliverio, Vescovo ed Eparca di Lungro – «nasce con l’intento primario di fornire uno strumento di agevole consultazione che possa essere punto di riferimento per conoscere la Calabria, da sempre crocevia e baricentro del Mediterraneo». L’autore mette un tassello importante su quella che possiamo definire la ricostruzione esatta delle tante ipotesi sull’edificazione della Cattolica. Nella pubblicazione non mancano, poi, le notizie ed interpretazioni inedite (come quelle riguardanti l’epigrafe greca del mattone sullo stipite dell’ingresso, la descrizione precisa e dettagliata della piccola basilica redatta nel 1897 dal geometra stilese Condemi o i documenti risalenti al 1788 e rinvenuti negli Atti della Cassa Sacra dell’arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace) e le citazioni di scrittori e studiosi che, nel corso dei secoli, si sono interessati della storia di Stilo, che non può essere assolutamente disgiunta da quella della chiesetta medievale. La Cattolica è stata infatti chiesetta al servizio dell’antico Kastron della cittadina, ma anche cappella gentilizia e, contestualmente o successivamente, Matrice e parrocchia di Stilo.