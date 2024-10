A Palazzo San Giorgio la riunione per la gestione del Patto per la Calabria

Si terrà domani giovedi 12 gennaio a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, a partire dalle ore 11:00, alla presenza del Ministro per la Coesione Territoriale e Mezzogiorno Claudio De Vincenti, la riunione del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto per Reggio Calabria e del Patto per la Calabria.

Alla riunione saranno presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà e il Governatore Mario Oliverio, accompagnati dai tecnici del Comune di Reggio Calabria e della Regione Calabria coinvolti nell’iter amministrativo per l’avvio delle opere previste nei Patti per il Sud.

L’incontro avrà lo scopo di valutare direttamente lo stato di attuazione degli interventi previsti, esaminare l’iter di programmazione dei progetti, a cominciare da quelli immediatamente cantierabili, e stendere un cronoprogramma per le attività di verifica del Comitato al fine di monitorare lo stato di avanzamento degli interventi.

Al termine della riunione, intorno alle ore 13:30, il Ministro Claudio De Vincenti, il Sindaco Giuseppe Falcomatà e il Governatore Mario Oliverio terranno una conferenza stampa nel Salone dei Lampadari.