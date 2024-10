A Palazzo San Giorgio l’iniziativa “Più tempo per te”

Riceviamo e pubblichiamo – Il Sindaco di Reggio Calabria avv. Giuseppe Falcomatà ha il piacere di invitare la S.V. all’ incontro previsto per il 6 marzo 2017 alle ore 17:00 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, al fine di presentare l’iniziativa “Più tempo per Te”.

Si tratta di una proposta che vuole dare impulso alla possibilità, prevista nel Jobs Act, per i lavoratori, di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate ad altri colleghi, al fine di consentire di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

In attesa che i contratti collettivi, stipulati dalle associazioni sindacali perfezionino le condizioni e le modalità di esercizio del diritto, da Reggio Calabria, l’Amministrazione Falcomatà vuole lanciare un preciso impulso ad “offrire il proprio tempo” per la costituzione di una sorta di “tesoretto” iniziale, grazie alla collaborazione e disponibilità offerta dai dipendenti comunali.

Il 6 marzo saranno inoltre presentate le iniziative riguardanti la Festa della Donna 2017 e sarà avviata la discussione anche in ordine alle altre già in corso in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di pari opportunità tra uomini e donne.