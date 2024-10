A Palazzo San Giorgio il seminario rivolto agli operatori della statistica

Si terrà il prossimo 18 ottobre a partire dalle ore 9,00 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio il seminario “Dati e indicatori statistici per il governo del territorio: il censimento permanente e l’integrazione degli archivi amministrativi”.

Organizzato dalla sede Istat per la Calabria, in collaborazione con l’Unione statistica dei Comuni Italiani (USCI) e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, dell’ANCI e dell’ANUSCA, il seminario ha l’obiettivo di fornire agli operatori e utilizzatori della statistica ufficiale, strumenti e informazioni per cogliere le crescenti opportunità rappresentate dal censimento permanente e dal nuovo rapporto con le anagrafi comunali.

L’iniziativa, inoltre, è l’occasione per esaminare i vantaggi derivanti dall’integrazione degli archivi amministrativi e delle basi dati, nella definizione dell’informazione statistica a livello nazionale e locale.

Sarà presente tra l’altro, il Sindaco Giuseppe Falcomatà che introdurrà l’ intervento del Presidente dell’ISTAT, prof. Giorgio Alleva.