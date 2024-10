Palermo-Corazza: giorni decisivi, l’offerta dei rosanero

Il Modena si è mosso per primo su Simone Corazza, mentre il Palermo la società che sembra più convinta a prenderlo. In casa rosanero si è attesa l’ufficializzazione del nuovo tecnico Boscaglia che insieme al Ds Castagnini, ha individuato nel bomber amaranto l’uomo giusto per il reparto avanzato di una squadra che lotta per la vittoria del campionato. Un contatto ufficiale non c’è ancora stato, ma l’idea del Palermo è quella di offrire al calciatore un contratto biennale alle cifre che oggi gli garantisce la Reggina.

Leggi anche

Simone Corazza in questo momento ha solo l’imbarazzo della scelta, ma l’idea di sposare l’ambizioso progetto del Palermo, nel contesto di una piazza del sud e quindi molto calorosa, potrebbe portarlo ad accettare.

In tutto questo c’è anche la Reggina che, rispetto al resto dei movimenti in uscita, con la cessione di Corazza vorrebbe fare cassa.