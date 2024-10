Reggina, il sindaco Falcomatà riceve Luca Gallo: cittadinanza onoraria e non solo

Il presidente Luca Gallo è a Reggio da qualche giorno. Scadenze imminenti per l’iscrizione al prossimo campionato e organizzazione della stagione che verrà, lo stanno impegnando, per tale motivo, insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà, si è scelta la domenica pomeriggio per il conferimento della cittadinanza onoraria. La motivazione verrà ufficializzata a Palazzo S. Giorgio, ma è facile immaginare che oltre al merito da dividere con tutti i componenti della società, tra staff tecnico e collaboratori per la promozione in serie B, vi sia anche il riconoscimento per aver risollevato le sorti del calcio reggino che, a distanza di pochi anni dall’ultimo fallimento, ne rischiava un altro.

Sarà anche l’occasione per parlare di strutture ed in modo particolare del Granillo. I lavori procedono e la speranza è quella di poter avere l’impianto agibile e riqualificato prima dell’inizio della nuova stagione. Tutto lascia pensare che possa essere davvero così. Probabilmente i discorsi tra il presidente Luca Gallo ed il sindaco Falcomatà si amplieranno con riferimento sempre al Granillo. Il progetto del massimo dirigente amaranto è quello della totale ristrutturazione dell’impianto, dopo averne ottenuto la totale gestione.