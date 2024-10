Reggina-Palermo, asse caldissimo: Corazza verso il si, ma non c’è solo lui

Si era intuito da giorni che tra le tante proposte ricevute, quella del Palermo poteva essere quella più gradita da Simone Corazza. Le parti sembrano ormai vicinissime all’accordo e dalla Sicilia sono convinti che insieme al bomber ci possa essere altro, così come scrive forzapalermo.it: “Un paio di giorni fa ci sarebbe stato un contatto fra le parti, in cui è stato ribadito il forte interesse del Palermo nei confronti di Corazza e di conseguenza il gradimento di quest’ultimo per la destinazione siciliana.

Leggi anche

Corazza avrebbe pure il placet di Boscaglia, per cui nelle prossime ore, al massimo, la prossima settimana, il Palermo potrebbe attuare l’affondo concreto.

A quel punto rimarrebbe da convincere la Reggina, con cui l’attaccante vanta altri due anni di contratto. In tal senso, il rapporto amichevole fra i due diesse potrebbe favorire l’accordo, magari con Castagnini che sull’aereo per Palermo, insieme a Corazza, faccia sedere anche Desiderio Garufo, terzino destro e in uscita dalla società amaranto, e Nicolò Bianchi, centrocampista“.