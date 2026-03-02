Palestra di San Giovannello, sopralluogo del sindaco f.f. Battaglia

Il sindaco f.f.: «Sappiamo che è un’opera molto attesa dagli sportivi e, soprattutto dal quartiere. Un’infrastruttura moderna e funzionale, pensata per ospitare diverse discipline sportive e anche attività collettive»

Avanti tutta coi lavori del Centro sportivo polivalente di San Giovannello, rimasti fermi a causa di alterne vicende per molti anni. Il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, col consigliere regionale Giuseppe Falcomatà, insieme all’assessore comunale ai Lavori pubblici, Paolo Brunetti, al delegato comunale allo Sport Giovanni Latella, al consigliere comunale Franco Barreca e ai tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo all’interno dell’impianto per verificare gli ultimi dettagli relativi allo stato di avanzamento dei lavori. Presenti anche il rup e i rappresentanti della ditta esecutrice, per fare il punto sugli interventi in fase di conclusione.

«La struttura – ha spiegato il sindaco Battaglia – sarà la più grande e imponente palestra cittadina dopo il Palacalafiore. Sappiamo che è un’opera molto attesa dagli sportivi e, soprattutto dal quartiere. Un’infrastruttura moderna e funzionale, pensata per ospitare diverse discipline sportive e anche attività collettive.

Sarà un nuovo punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione sociale della zona. Il centro polivalente potrà finalmente aprire le porte alle associazioni sportive, ai giovani e alle famiglie, restituendo al territorio uno spazio moderno e sicuro, destinato alla crescita sportiva e sociale del quartiere».

Tra gli spazi realizzati nel centro polifunzionale figurano: la palestra principale per allenamenti e competizioni; un’area al piano superiore dedicata agli esercizi e alla preparazione atletica; un gabbiotto per la stampa; spogliatoi e servizi; il parcheggio esterno a servizio dell’impianto.