Palla a due domenica per la sfida Val Gallico-Villa San Giovanni
Il Val Gallico, già certo del secondo posto, chiude la stagione regolare contro un Villa San Giovanni a caccia dell’ultimo posto playoff
27 Febbraio 2016 - 15:32 | di Redazione
La stagione regolare della serie C Silver 2015/2016 è ormai arrivata al capolinea e la matricola terribile Val Gallico, con la testa già proiettata agli imminenti playoff, affronterà la mina vagante Villa San Giovanni, desiderosa, quest’ultima, di centrare il sesto ed ultimo posto disponibile della post-season.
Consueto duro lavoro settimanale in casa Val Gallico, coach Gaetano Gebbia non ammette cali di concentrazione neanche durante l’ultima giornata quindi: due sessioni di allenamento, corsa, pressing, tiro.
Il secondo posto è stato matematicamente raggiunto già con 4 gare di anticipo e salterà così il primo turno dei playoff passando direttamente alle semifinali, uno straordinario risultato per una neo-promossa.