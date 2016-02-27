Palla a due domenica per la sfida Val Gallico-Villa San Giovanni Il Val Gallico, già certo del secondo posto, chiude la stagione regolare contro un Villa San Giovanni a caccia dell’ultimo posto playoff La stagione regolare della serie C Silver 2015/2016 è ormai arrivata al capolinea e la matricola terribile Val Gallico, con la testa già proiettata agli imminenti playoff, affronterà la mina vagante Villa San Giovanni, desiderosa, quest’ultima, di centrare il sesto ed ultimo posto disponibile della post-season. Consueto duro lavoro settimanale in casa Val Gallico, coach Gaetano Gebbia non ammette cali di concentrazione neanche durante l’ultima giornata quindi: due sessioni di allenamento, corsa, pressing, tiro.

Il secondo posto è stato matematicamente raggiunto già con 4 gare di anticipo e salterà così il primo turno dei playoff passando direttamente alle semifinali, uno straordinario risultato per una neo-promossa.

Attenzione al collaudato trio Meduri, Vinci, Barreca, motivatissimi nel dare una zampata finale a questo campionato.

News dall’infermeria bianco-celeste: Brandon Viglianisi non ha recuperato da un infortunio alla caviglia e la sua presenza è in “forse” ed il giovane Matteo Laganà è reduce da una fastidiosa influenza che ne ha condizionato i recenti allenamenti.