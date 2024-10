La pallacanestro CSI, protagonista al Parco Nazionale d’Aspromonte

A Gambarie, domenica 28 agosto, si è vissuta una straordinaria giornata di sport e partecipazione. Si chiude con successo la prima edizione del Torneo “UN CANESTRO AL PARCO 2022”, patrocinato dal Coni Calabria, promosso dal Csi Reggio Calabria e dal Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, inserito all’interno del programma Gamberiee’Sport 22. Bambini, ragazzi, adulti, papà e figli, tutti in campo a condividere sorrisi, abbracci, canestri e una straordinaria voglia di giocare insieme! In tantissimi, ancora una volta, hanno scelto di vivere questa dimensione dello sport e dell’esperienza sportiva, fatta di coerenza con valori che spesso, anche nello sport, non trovano radici. La manifestazione, coordinata e ideata da Armando Russo e Francesco Triolo, volontari Csi, ha visto la partecipazione anche del sindaco del Comune aspromontano di Santo Stefano dott. Francesco Malara, entusiasta per la grande partecipazione e per la scelta di rendere sempre più vivo e protagonista il Parco Nazionale dell’Aspromonte attraverso esperienze sportive significative e partecipate. Il Torneo di basket, infatti, è l’ultima tappa del percorso sportivo sviluppato dal Csi di Reggio Calabria a Gambarie d’Aspromonte nel mese di agosto, attività che ha coinvolto, attraverso la promozione di cinque discipline sportive, oltre quattrocento atleti del territorio metropolitano e non solo. Con le premiazioni di tutti i partecipanti e dei gruppi che si sono aggiudicati il torneo di basket nelle due categorie previste, si chiude questa prima edizione dell’evento sportivo Csi. Tante, già, le novità per la prossima stagione estiva che si preannuncia entusiasmante.