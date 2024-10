Pallacanestro Viola, derby in trasferta a Messina per confermarsi squadra ‘top’

Per la 10ª di campionato la Pallacanestro Viola affronta in trasferta la Basket School Messina di coach Pippo Sidoti. La gara, causa indisponibilità del PalaTracuzzi, si giocherà nell’impianto polifunzionale della Cittadella Universitaria in zona Annunziata alle ore 18:00.

Settimana di lavoro intenso per i giocatori neroarancio che hanno dovuto digerire la ‘ramanzina’ di coach Cigarini nel post partita contro i silani della Bim Bum Basket Rende. L’allenatore chiede ritmo, concentrazione e intensità ‘da grandi’, lo ha chiesto a tutta la squadra e in particolare ai play.

In campo la mentalità vincente di Cigarini, fuori le ambizioni di una società che risponde presente e agisce sul mercato in un settore, quello dei lunghi, che aveva bisogno di centimetri e chili. È di questa settimana infatti l’annuncio dell’acquisto di Giovanni Cessel, pivot classe 2001, 210cm, che va a completare un pacchetto di lunghi ‘atipici’ e spesso e volentieri perimetrali, e che toglierà responsabilità nel suo percorso di crescita anche a un Conteh ancora acerbo. Vedremo se stasera coach Cigarini lo riterrà già pronto per la prima allacciata di scarpe in maglia neroarancio.

Ciò che è certo è che la Viola vuole imporsi come squadra ‘top’ del campionato, partita dopo partita. Una mentalità vincente che l’allenatore neroarancio vuole inculcare e veder tradotta dai suoi giocatori azione dopo azione, a cominciare dal complicato match contro Messina.

L’avversario

Arrivata in serie B dai playoff della C Gold, la Basket School Messina ha avuto finora un percorso altalenante con 4 vittorie (è stata l’unica a battere l’Orlandina di coach Bolignano, ed ha sconfitto un’altra corazzata di B, Piazza Armerina) e 5 sconfitte, l’ultima subita sul campo di Milazzo.

Gli ‘scolari’ sono guidati da coach Pippo Sidoti, gestore sapiente della cavalcata finale per la promozione e subentrato l’anno scorso a stagione iniziata a Francesco Paladina.

La società giallorossa della famiglia Zanghi è partita quest’estate dalla conferma della punta di diamante e maggior artefice della promozione, il play-guardia messinese Leonardo Di Dio Busà. E ha continuato nella costruzione del roster con l’acquisto di Labovic, temibilissima guardia-ala montenegrina, i rientri di Busco e Sidoti, l’esplosiva ala-pivot camerunense Yeyap, ex Fortitudo, e ancora Tartaglia, Janić, Buldo, oltre che all’inserimento di alcuni giovanissimi come l’argentino classe 2005 Alberini, il 2005 Freni e il 2008 Contaldo.

Un mix di gioventù ed esperienza in cerca di conferme e punti dopo le ultime sconfitte consecutive maturate in campionato.

Ma troverà sulla sua strada la Viola, che ha voglia di restare in alto e pensare ‘da grande’.

L’appuntamento con gli appassionati di basket per la 10ª di Serie B è alle 18:00 alla Cittadella Universitaria di Messina per Basket School ME – Pallacanestro Viola.