Pallacanestro Viola, il nuovo acquisto è un lungo di esperienza

La Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo con il lungo Leonardo Marini che giocherà in maglia neroarancio la stagione sportiva 2025/26. Nato a Padova il 18/9/1995, Marini si è formato nel settore giovanile del Petrarca Padova società di provenienza di Massimo Mazzetto.

Il percorso cestistico del giocatore

Dal 2012 al 2014 l’atleta è a Siena dove si alterna tra settore giovanile e prima squadra in Serie A. È della stagione 2014/15 invece il suo debutto in A2 con la maglia di Trieste e l’esordio nei playoff. Nel 2016/17 Leonardo si trasferisce a Recanati, sempre in A2, per poi approdare a Rieti nell’annata sportiva successiva.

Nel 2018/19 il neoacquisto neroarancio è protagonista nel suo ruolo diventando uno dei lunghi più quotati durante una grande stagione in maglia Basket Corato. Sarà poi a Bisceglie, dove confermerà numeri e prestazioni. Nel 2021/22 si sposta alla Virtus Arechi Salerno proprio nell’anno in cui la squadra campana raggiunge i playoff e il lungo veneto si conferma un giocatore chiave, fornendo un notevole contributo al piazzamento del club campano.

Marini aggiunge al suo curriculum un’importante esperienza a Capo d’Orlando fino alla scorsa stagione, garantendo un contributo costante durante tutto l’arco delle stagioni all’Infodrive. Leonardo Marini, che sarà il centro titolare della Viola nel roster a disposizione di coach Cadeo, è un lungo dinamico, in grado di giocare sia spalle che fronte a canestro, trovando soluzioni nel pitturato o dalla lunga.

È un giocatore che oltre a finalizzare ha visione di gioco e sa effettuare passaggi che favoriscono il gioco dei compagni. Sa giocare bene in allontanamento e difende bene sugli avversari.

Il suo primo saluto alla società e ai tifosi: