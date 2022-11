Pallacanestro Viola sconfitta dall'Orlandina al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato l'Orlandina nella nona giornata di Serie B girone B 2022/2023. I ragazzi di coach Domenico Bolignano nulla hanno potuto contro l'ex Baldassarre ed il reggino Laganà. La squadra sicula si è dimostrata forte sin dal primo minuto di gioco. Un buon terzo quarto di gioco ha riacceso le speranze della squadra di casa. Negli ultimi secondi lo svantaggio ha raggiunto anche il -4, ma le ultime forze sono state gestite male dal quintetto reggino ed i due punti così conquistati dalla compagine ospite.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Klanskis risponde Marchini, va a segno Vecerina. Marchini guadagna la lunetta, trasforma un solo libero a sua disposizione, 3 a 4 il punteggio dopo meno di minuti di gioco. Vecerina segna ma sbaglia il supplementare. Vecerina guadagna di nuovo la lunetta. Trasforma entrambi i liberi, +4 i siculi. Vecerina danza sotto canestro e porta il punteggio sul 3 a 10. Coach Bolignano chiama Time Out. Balic subisce fallo. Sul possesso il gancio di Renzi vale il -5. A Sandri risponde Davis. Spizzichini attacca il ferro, riporta sotto i neroarancio sul -3. Klanskis su ottimo assist di Passera per il 9 a 14. Renzi dalla lunetta non sbaglia i due tiri disponibili. Vecerina in step back per l'11 a 16. Ancora Vecerina porta il punteggio sull'11 a 18. A Provenzani risponde Baldassarre. Sempre Baldassare e poi Binelli portano il punteggio sul 13 a 25. Bischetti da due, risponde Binelli e poi Baldassarre. 15 a 31 il punteggio a favore degli ospiti. Spizzichini realizza l'ultimo canestro della prima frazione di gioco, finisce così la prima frazione di gioco sul 17 a 31.

SECONDO QUARTO

Binelli per l'Orlandina, poi Okereke (17-36). Orekeke di nuovo per l'Orlandina. A Sandri risponde Marchini da tre (20-40). Sandri guadagna la lunetta, uno su due per lui ai liberi. Spizzichini si fa trovare pronto da sotto. Triassi dalla lunga distanza, risponde Renzi, Okereke attacca il ferro, risponde Spizzichini (26-46). Time Out di Bolignano. Spizzichini segna e trasforma il libero. Ancora Spizzichini subisce fallo. Renzi attacca il ferro, risponde Okereke. Renzi guadagna la lunetta, realizza entrambi i liberi. (31-48). Laganà da tre per il+20. Spizzichini da sotto per il 33 a 51. Binelli dalla lunetta fa tre su tre. Anche Renzi viene chiamato ai liberi fa due su due. La tripla di Laganà vale il 35 a 57. Binelli porta il vantaggio sul +25. Time Out per Bolignano. Renzi dalla lunetta fa due su due. Farina porta il punteggio sul 40 a 60 a meno di un minuto dal termine della seconda frazione di gioco. Provenzani riduce lo svantaggio, si va all'intervallo lungo sul 43 a 60.

TERZO QUARTO

Spizzichini da sotto, risponde Vecerina. Spizzichini, risponde nuovamente Vecerina. Sandri per il 47 a 66. Vecerina dalla lunetta trasforma un solo libero sui due disponibili. Binelli e poi Spizzichini, 20 i punti di distanza tra le due squadre. Baldassarre fa zero su due dalla lunetta. Spizzichini per il 51 a 69. La tripla di Renzi vale il -15. Vecerina porta il punteggio sul 54 a 71. Tripla di Davis, diversi errori da parte dell'Orlandina, Renzi subisce fallo trasforma un libero. Baldassare da sotto per il 58 a 73. Marchini per il -15 neroarancio. Spizzichini penetra per il 60 a 73. Vecerina dalla lunetta trasforma entrambi i liberi. Farina subisce fallo, con i suoi liberi si va sul -13. Sempre Vecerina porta il punteggio sul 62 a 77. Marchini ai liberi non va oltre l'uno su due. Triassi per il 63 a 79. Renzi dalla lunetta fa due su due. Triassi da sotto porta il punteggio sul 65 a 81, si conclude così la terza frazione di gioco.

ULTIMO QUARTO

Sandri guadagna la lunetta, due su due per lui a liberi. La tripla di Balic per il nuovo -15. Con la tripla di Marchini si va sul 71 a 83. Triassi trasforma un solo libero dei due disponibili. Farina con un gancio avvicina la Pallacanestro Viola sul -11. Balic dalla lunga distanza infiamma il PalaCalafiore. Spizzichini dopo l'errore di Balic per il -6 neroarancio.

Fasi finali del match

Sandri da sotto per il 78 a 86. Diversi errori per compagine. Vecerina dalla lunetta trasforma entrambi i liberi. Bischetti porta il punteggio sull'80 a 88. Farina con coraggio per il -6. Sandri attacca il ferro, +8 per l'Orlandina. Balic guadagna la lunetta, uno su due per lui al tiro. Vecerina non sbaglia, 83-92 il punteggio a meno di due minuti dal termine. Farina subisce fallo, trasforma tutti e tre i liberi a sua disposizione. Due errori da sotto per la Pallacanestro Viola, Spizzichini guadagna la lunetta, realizza un solo libero su due. Passera dalla lunetta non sbaglia entrambi i tentativi di tiro. Marchini sigla la tripla del -4. Sandri dalla lunetta porta il punteggio sul 90 a 95, così si conclude un match di dominio siculo, con un finale aperto ma non finalizzato a favore dalla squadra di Bolignano.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria - Infodrive Capo d'Orlando 90-95 (17-31, 26-29, 22-21, 25-14)

Pall. Viola Reggio Calabria: Stefano Spizzichini 22 (10/15, 0/2), Andrea Renzi 20 (3/5, 1/1), Davide Marchini 13 (1/4, 3/8), Simone Farina 12 (2/2, 1/2), Amar Balic 7 (0/2, 2/6), Giambattista Davis 7 (2/6, 1/1), Vincenzo Provenzani 5 (1/3, 1/3), Federico Bischetti 4 (2/2, 0/0), Michelangelo Laquintana 0 (0/0, 0/1), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 26 - Rimbalzi: 33 11 + 22 (Stefano Spizzichini 13) - Assist: 18 (Amar Balic 10)

Infodrive Capo d'Orlando: Simone Vecerina 27 (10/13, 0/2), Thomas Binelli 17 (1/2, 4/6), Daniele Sandri 12 (4/5, 0/2), Patrick Baldassarre 11 (4/5, 1/4), Alberto Triassi 8 (1/1, 1/2), Daniele Okereke 8 (4/4, 0/0), Matteo Lagana 6 (0/1, 2/9), Ricards Klanskis 4 (2/3, 0/0), Marco Passera 2 (0/1, 0/3), Samuele Telesca 0 (0/0, 0/0), Vittorio Spada 0 (0/0, 0/0), Gabriele Pizzurro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 26 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Thomas Binelli, Patrick Baldassarre 7) - Assist: 13 (Marco Passera 5)