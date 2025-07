Pallacanestro Viola, definita la composizione dei gironi del campionato 2025/2026

I neroarancio punteranno alla B Nazionale con una formula già vista in passato

Rieccoci! Con la composizione dei gironi arriva la prima ufficialità di stagione. La Viola è è stata inserita nel girone F della conference sud di cui fa parte anche il girone E.

La formula del prossimo campionato

Nuova stagione dunque e nuove disposizioni: Il campionato infatti non prevede più la divisione tra Regular Season e Fase Gold ma un girone unico all’italiana composto da 15 squadre. Una squadra tra le 15, perciò, riposerà un turno.

Play Off

Ai playoff, al termine della stagione regolare, andranno le prime 8 del girone F che incroceranno le prime 8 del girone E, mediante un tabellone a eliminazione diretta che partirà dagli ottavi di finale (passaggio al meglio delle 3 partite).

La squadra vincente sarà promossa in B nazionale, mentre la sua rivale, sconfitta, incontrerà le perdenti delle altre conference in un girone a 3 che stabilirà la quarta promozione in B nazionale.

Play Out

Ai playout si sfideranno le squadre arrivate tra il dodicesimo e il quindicesimo posto in regular season, sempre sul modello playoff, incontrando dunque le pari classificate del girone E. La squadra uscita sconfitta dalla serie retrocederà in serie C.

Il girone F

Il girone sarà particolarmente competitivo e logisticamente impegnativo, le squadre che lo compongono si preannunciano ben attrezzate e con roster di buon livello.

Le compagne della Viola nel girone F

Le ambizioni della Pallacanestro Viola

Girone tosto e dalle alte aspettative, con diversi cestisti nei diversi roster scesi dai piani alti della B Nazionale. I neroarancio della Viola si sono attrezzati, tra gli altri, per recitare un ruolo da protagonista e divertire i propri tifosi.