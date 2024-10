Pallacanestro Viola, segnali positivi dal test con Rende e debutto al PalaCalafiore

Altro test pre-stagionale per la Pallacanestro Viola, il primo quest’anno al Palasport di Pentimele. Ancora contro la Bim Bum Rende di coach Carbone, altra compagine calabrese della prossima Serie B Interregionale, girone Calabria-Sicilia.

I ragazzi di coach Cigarini partono forte nel primo quarto: difesa sempre più solida, e in attacco il lavoro di queste settimane (due allenamenti al giorno) inizia a dare i suoi frutti. Il parziale segna un +16 sugli avversari di Rende, a dire il vero decimati dalle numerose assenze soprattutto in cabina di regia.

Poi sostanziale equilibrio, spazio alle rotazioni per i neroarancio con qualche minuto sul parquet anche per Giovanni Volpe, giocatore attualmente in prova.

Per la Viola ottima prova dell’ucraino Tytrtyshnyk con 21 punti, sicurezza in regia nelle mani di Maksimovic e conferme anche dal giovane Aguzzoli, reggiano classe 2000, ala arcigna in difesa col “vizio” del tiro da tre: non parte nel quintetto iniziale ma conclude la partita facendo segnare 14 punti nel tabellino finale.

Anche la squadra di Rende esce dal campo a testa alta con un’ottima prova di Tomic (18 punti) e Hajrovic (14 punti).

Questi i parziali dell’incontro:

28-12, 41-25, 60-43, 75-55

Questo il tabellino finale:

Pallacanestro Viola Reggio Calabria

23 Binelli 8

7 Simonetti 4

5 Aguzzoli 14

12 Mavric 4

11 Maksimovic 5

10 Konteh 4

22 Seck 8

37 Russo 2

34 Tytrtyshnyk 21

Volpe 5

Mazza

Riversata

Coach Federico Cigarini

Bim Bum Rende

11 Festinese

7 Gatta

14 Hajrovic 14

15 Markovic 9

9 Tomic 18

0 Certosimo

8 Guido 5

6 Montemurro 5

90 Carraretta

16 De marco 2

12 Bisceglie 3

Coach Pierpaolo Carbone