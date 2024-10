Pallacanestro Viola, coach Bolignano: “Emozionante il ritorno al PalaCalafiore”

Il coach Domenico Bolignano intervistato da CityNow Sport ha commentato il ritorno nel tempio del basket cittadino. Molta soddisfazione nelle dichiarazioni rilasciate dopo la sessione di allenamento:

Sono contento, perché dopo diversi giorni di preparazione in altre strutture abbiamo riavuto il nostro campo di gioco. Possiamo così programmare bene gli allenamenti, e migliorare il nostro lavoro ed inoltre riappropriarci del legame affettivo che mi lega alla città dove ho avuto molte soddisfazioni professionali personali, è un’emozione ritornare a sedermi nell’impianto della mia città.

Dalle partite di Supercoppa abbiamo avuto delle ottime risposte rispetto al lavoro svolto, il calo nell’ultimo quarto contro Matera è dovuto alla preparazione al momento non ottimale, non abbiamo avuto modo, ad esempio, di effettuare il cinque contro cinque in continuità durante gli allenamenti svolti finora.

Si tratta di squadre attrezzate, soprattutto Matera che ha fatto valere la capacità dal punto di vista tecnico, è di questa categoria ma sicuramente di alta classifica, l’esperienza dei loro giocatori ha avuto la meglio soprattutto nel momento del calo fisico.