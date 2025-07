Pallacanestro Viola, il nuovo acquisto è un talentuoso playmaker

La Pallacanestro Viola comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del talentuoso playmaker Leonardo William Clark.

La scheda tecnica ed il percorso cestistico del giocatore

Classe 1998 per 183 cm “Leo”, è un playmaker cresciuto nel settore giovanile della Virtus Padova in cui ha attraversato tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare in Serie B. Sempre in Veneto Clark veste la maglia del Playbasket Carrè per ben 4 anni raggiungendo una promozione in serie C Gold.

Nella stagione 23/24 sempre con il Playbasket Carrè ha segnato 459 punti, pari ad una media punti di 16 in 30 incontri disputati, arrivando a 36 segnati in una sola gara. Leo è un giocatore della Nazionale Italiana di 3×3 e, nel 2022, si è laureato Campione del Mondo del “Red Bull Half Court” circuito 3 contro 3. Le ultime due stagioni disputate a Vasto, hanno decretato il talento di questo funambolico cestista reduce da un ottimo campionato di Serie B Interregionale nella stagione appena conclusa chiuso con 15,6 punti, 3,0 rimbalzi e 4,1 assist di media.

L’endorsement di Giulio Cadeo

Coach Giulio Cadeo lo descrive come un cestista in grado di gestire i ritmi della squadra, molto bravo in campo aperto e nel gioco del pick and roll. Ottimo difensore in special modo sulla palla, ha tre dimensioni, penetrazione, palleggio arresto e tiro e tiro da tre punti. Arriva alla Viola per far bene e consacrare ulteriormente il suo talento mettendolo a servizio del roster neroarancio e fare divertire i tifosi della Viola.

Ti aspettiamo a Reggio, benvenuto Leo.