Pallacanestro Viola, una giovane ala nel roster neroarancio

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria è felice di annunciare l’ingaggio di Simone Fiusco, classe 1999, ala di 200 cm.



Originario di Brindisi, dove è nato il 13 ottobre 1999, Simone ha mosso i primi passi cestistici nell’Aurora Brindisi, trasferendosi poi al settore giovanile della New Basket Brindisi in serie A1 e meritandosi le convocazioni nelle Nazionali giovanili italiane.

Il percorso cestistico

Agli esordi tra i senior, nella stagione 2017‑18, ha militato in Serie B con Rimini Crabs. Successivamente ha giocato in Serie C Silver con la Cestistica Ostuni, prima di ritornare in Serie B nel biennio successivo con Frata Nardò e CJ Basket Taranto. Nella stagione 22/23 si è trasferito a Rende , segnando oltre 470 punti e contribuendo alla promozione in Serie B Interregionale della squadra calabrese con una media superiore ai 15 punti a partita. Nell’estate del 2023, è stato voluto da Jesi dove ha disputato 15 gare mantenendo una media di circa 11,6 punti per partita, prima di trasferirsi al Mola New Basket in Puglia.

Simone è un atleta fisicamente forte con un buon potenziale atletico e un’ottima visione di gioco. È abile nell’uno contro uno e farà parte del roster neroarancio portando tecnica e il suo fisico energico sul parquet.

“Sono super felice di questa opportunità, per me indossare la maglia della storica Viola Reggio Calabria non può essere che un onore, non vedo l’ora di iniziare e di unirmi al gruppo squadra. Ringrazio la società e lo staff per l’opportunità e soprattutto un grosso abbraccio virtuale a tutti i tifosi, so che ci divertiremo e lotteremo insieme per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Benvenuto in maglia neroarancio, Simone!