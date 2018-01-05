Il Città di Cosenza affronta a Padova il girone D della Coppa Italia femminile di pallanuoto con Bogliasco Bene e Plebiscito Padova: ecco il calendario

Si disputerà a partire da oggi 5 gennaio fino al prossimo 7 Gennaio la seconda fase della settima edizione della Coppa Italia femminile di pallanuoto.

Le partite si giocheranno al Centro Federale di Ostia e a Padova in due gironi da tre squadre che qualificheranno alla Final Four in programma il 10 e11 Febbraio. Il Città di Cosenza, impegnato a Padova, è stato inserito nel gruppo D con il Bogliasco Bene e il Plebiscito Padova

Calendario girone D

1^ giornata – Venerdì 5 Gennaio

Ore 19.00: Plebiscito PD – Bogliasco Bene

2^ giornata – Sabato 6 Gennaio

Ore 15.00: Bogliasco Bene – Cosenza Pallanuoto

3^ giornata – Domenica 7 Gennaio

Ore 11.00: Cosenza Pallanuoto-Plebiscito PD

Giudice arbitro: Michele Ingannamorte

Arbitri: Stefano Scappini, Paolo Bensaia, Andrea Zedda