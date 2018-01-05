Pallanuoto femminile A1 – Il Città di Cosenza alla settima edizione della Coppa Italia
Il Città di Cosenza affronta a Padova il girone D della Coppa Italia femminile di pallanuoto con Bogliasco Bene e Plebiscito Padova: ecco il calendario
05 Gennaio 2018 - 12:06 | di Michele Favano
Si disputerà a partire da oggi 5 gennaio fino al prossimo 7 Gennaio la seconda fase della settima edizione della Coppa Italia femminile di pallanuoto.
Le partite si giocheranno al Centro Federale di Ostia e a Padova in due gironi da tre squadre che qualificheranno alla Final Four in programma il 10 e11 Febbraio. Il Città di Cosenza, impegnato a Padova, è stato inserito nel gruppo D con il Bogliasco Bene e il Plebiscito Padova
Calendario girone D
1^ giornata – Venerdì 5 Gennaio
Ore 19.00: Plebiscito PD – Bogliasco Bene
2^ giornata – Sabato 6 Gennaio
Ore 15.00: Bogliasco Bene – Cosenza Pallanuoto
3^ giornata – Domenica 7 Gennaio
Ore 11.00: Cosenza Pallanuoto-Plebiscito PD
Giudice arbitro: Michele Ingannamorte
Arbitri: Stefano Scappini, Paolo Bensaia, Andrea Zedda
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