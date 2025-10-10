La pallavolo calabrese scende in campo: al via i campionati di Serie C e D
L'intero programma della prima giornata nelle diverse categorie
10 Ottobre 2025 - 08:53 | Redazione
L’attesa sta per terminare. Nel fine settimana al via i campionati regionali di Serie C (femminile e maschile) e di Serie D (femminile e maschile). Squadre pronte a darsi battaglia dal Pollino allo Stretto e con tanta voglia di far bene e divertirsi. Ricco e variegato il programma del fine settimana pallavolistico calabrese: in campo sabato 11 e domenica 12 ottobre
Serie C maschile
Polisportiva Montalto – Corigliano Volley
Amaro Dhelios Reggio Calabria – Tonno Callipo Calabria VV
Altaflex Catanzaro – Volo Virtus Lamezia
New Hospital VSF Paola – Innova Volley
Pallavolo Milani – Olimpia Pallavolo 1978
Dipe Jolly – Luck Tigano
Serie C femminile girone A
Craticam Volley Academy – Pink Volo Lamezia
L. SC Scorte Tecniche Cutro – Nuova Pallavolo Bisignano
Bencivenni Stella Azzurra – New Hospital Pallavolo Paola
Silan Volley – Crotone
Sporting Magna Graecia – Pallavolo Rossano
Serie C femminile girone B
Polisportiva Elio Sozzi – Rodinò Costruzioni Siderno
Asd Next Atlas – Ital Soft Gioia Tauro
Puliservice Reggio Calabria – Coressence Calabria Filadelfia Cup Volley
Radioxstore Lory Volley Pizzo – Pgs O. S. Evergreen
Pepea Soverato – Cidue Costruzioni SNC
Serie D femminile girone A
Cosenza All Service Cloud – Fontenoce Volley Parenti
Volley Pianopoli – Top Volley Lamezia Acqua Merisana
Volleyball Kermes – De Stefano Spes Praia Volley
Asd Olvi – Crotone
Serie D femminile girone B
Volley Club Nicotera – Virtus 1962 Stella d’Oro Coni
School Volley Taurianova – Polisportiva Chiaravalle
Tavernese Odontoiatria Medicina – Sicma Volley
Kaulonmixta – Unio Volley Soverato Asd
Serie D maschile
Volley Pianopoli – ABVT Cosenza Us Acli
Pepea Soverato – Umipas Volley Academy
Volley San Giovanni in Fiore – School Volley Taurianova
Volley Club Nicotera – Volley Bianco Bovalino
Acli Settecolli Castrolibero – Filadelfia Cup
Don Russo Elio Group Cetraro – Crotone