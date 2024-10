Pallavolo – La Virtus1962 Pellaro ha festeggiato la promozione in serie C – FOTO

Giornata di festeggiamenti in casa Virtus1962 Pellaro. Con la promozione in serie C già acquisita la squadra di coach Cilea ha stravinto anche l’ultimo incontro della stagione. Tanto entusiasmo e partecipazione, in un PalaColor gremito per sostenere le beniamine pallavoliste che con tanti sacrifici e sforzi hanno raggiunto l’obiettivo stagionale come ha sottolineato l’allenatore in esclusiva per CityNow Sport: visualizza l’intervista video.

Queste le immagini di una giornata da ricordare: