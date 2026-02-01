Palmi, crollo al Teatro ‘Manfroce’: feriti tra bambini e famiglie
Una parte del controsoffitto è improvvisamente crollata nella zona dedicata alle foto con i personaggi, dove si trovavano numerosi bambini e famiglie
01 Febbraio 2026 - 20:10 | di Redazione
“Un incidente si è verificato poche ore fa al Teatro Comunale “Manfroce” di Palmi, in via Rocco Pugliese 16. Durante l’intervallo dello spettacolo “Il Circo di Pinocchio”, una parte del controsoffitto è improvvisamente crollata nella zona dedicata alle foto con i personaggi, dove si trovavano numerosi bambini e famiglie”.
Ad annunciarlo con un post su facebook è il profilo della community di Palmi, che prosegue:
“Alcuni spettatori, tra cui carabinieri presenti con le proprie famiglie, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza e la Polizia municipale. Diversi bambini e adulti sono rimasti feriti, ma al momento non si hanno dettagli ufficiali sulla gravità delle condizioni. Lo spettacolo è stato sospeso e la direzione del circo ha comunicato che l’evento sarà riproposto gratuitamente in futuro per tutti i possessori di biglietto”.
“In una nota, gli organizzatori hanno espresso rammarico per l’accaduto e augurato una pronta guarigione ai feriti, sottolineando che l’incidente non sarebbe da attribuire a loro responsabilità diretta. L’area è stata messa in sicurezza e l’episodio è ora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, che dovranno chiarire le cause del crollo e accertare eventuali responsabilità”.