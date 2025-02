Maxi operazione a Palmi: scoperta discarica illegale di rifiuti pericolosi

I Carabinieri della Compagnia di Palmi, con il supporto dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, hanno individuato e sequestrato una vasta discarica abusiva contenente rifiuti speciali e pericolosi. L’operazione, parte delle attività di contrasto ai reati ambientali, ha permesso di bloccare una grave minaccia per il territorio e la salute pubblica.

Durante una perlustrazione aerea, i Carabinieri hanno notato un’area recintata lungo la strada provinciale Palmi-Tonnara, che presentava segni di accumulo irregolare di rifiuti. Approfonditi accertamenti da parte dei militari hanno confermato la presenza di una discarica di grandi dimensioni, contenente:

L’area, ora sottoposta a sequestro, ospitava rifiuti che rappresentavano un serio rischio per l’ecosistema locale e la popolazione.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato alla denuncia dei proprietari del terreno, accusati di gestione illecita di rifiuti. L’operazione si inserisce in un ampio piano di monitoraggio e repressione dei crimini ambientali, che mira a contrastare l’abbandono indiscriminato e lo smaltimento illecito di rifiuti.

“Il contrasto ai reati ambientali è una priorità per l’Arma dei Carabinieri. Operiamo costantemente per tutelare il patrimonio naturale e garantire la qualità della vita dei cittadini.”

L’azione dell’Arma si basa su un controllo capillare del territorio, grazie all’impiego di mezzi tecnologici avanzati, tra cui il supporto aereo degli elicotteri e la collaborazione con enti preposti alla tutela ambientale.

I Carabinieri invitano i cittadini a segnalare eventuali situazioni sospette di degrado ambientale, per consentire interventi rapidi e mirati.

Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari. Per le persone denunciate vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.