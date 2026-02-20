Il Panathlon di Reggio Calabria insieme agli studenti per la campagna sul fair play

Rinnovo delle cariche e rilancio in grande stile della campagna per il fair play come veicolo per il rispetto dell’etica nello sport, nella scuola e dunque nella vita. Due giorni di attività intensa per il Panathlon di Reggio Calabria alla presenza del Governatore dell’area meridionale Ludovico Malorgio e del consigliere internazionale Antonio Laganà. L’assemblea dei soci, svoltasi al Circolo Tennis Polimeni e apertasi con il benvenuto del presidente Ezio Privitera, ha confermato alla unanimità l’intero direttivo uscente con in testa la presidente Irene Pignata e il vice-presidente Igino Postorino.

Il direttivo del Panathlon di RC rieletto nell’assemblea svoltasi al circolo Tennis Polimeni. Da sinistra la presidente Irene Pignata, Il terzo è il governatore dell’area 8 Ludovico Malorgio

A Laganà è stato conferito il prestigioso premio “Domenico Chiesa Award” intitolato al fondatore e primo segretario del Panathlon International.

Il consigliere internazionale del Panathlon Antonio Laganà, riceve il premio “Domenico Chiesa Award” dalle mani del Governatore dell’area sud Ludovico Malorgio e della presidente del club di Reggio Irene Pignata

Il secondo round dei lavori ha avuto al centro la presentazione del concorso “A scuola di Fair play”, avvenuta nell’aula Magna del Tecnico-Industriale “Panella-Vallauri“, alla presenza di circa centocinquanta allievi. L’iniziativa è patrocinata dal comitato regionale del CONI, da “Sport e salute” e dal comitato italiano per gli sport paralimpici.

Da sinistra: Tonino Raffa, il governatore dell’area sud del Panathlon Ludovico Malorgio, il consigliere internazionale Antonio Laganà, la presidente del club di Reggio Irene Pignata, il presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti, il professor Riccardo Partinico, il presidente del comitato paralimpico Antonello Scagliola

Dopo il saluto della dirigente d’istituto Teresa Marino, all’importanza del concetto di Fair Play e al suo valore educativo e formativo si sono richiamati nei loro interventi il presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti, il responsabile del comitato paralimpico Antonello Scagliola, i due atleti testimonial del progetto : la nuotatrice Aurora Esabotini e il judoka-lottatore Iurie Raviliuc , introdotti dal docente di scienze motorie e maestro di Karate Riccardo Partinico. I criteri e gli obiettivi del contest “giornalista per un giorno”, che traggono ispirazione dallo stesso statuto del Panathlon International, sono stati illustrati dalla presidente del club Irene Pignata, dal Governatore Ludovico Malorgio e dal giornalista Rai (e past president) Tonino Raffa il quale si è soffermato sui valori morali e culturali dell’informazione sportiva, sulla specificità del linguaggio e sull’esigenza che esso sia sempre accompagnato da chiarezza divulgativa.

La presidente del Panathlon club di Reggio Calabria Irene Pignata illustra agli allievi dell’Istituto tecnico-industriale Panella gli obiettivi del progetto fair play

Gli allievi coinvolti nel progetto dovranno presentare gli elaborati entro i prossimi tre mesi. I migliori verranno scelti da un’apposita commissione e i nomi degli studenti da premiare verranno resi noti nel corso di una cerimonia prevista per la fine dell’anno scolastico.