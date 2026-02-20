Il Panathlon di Reggio Calabria insieme agli studenti per la campagna sul fair play
Irene Pignata guiderà nuovamente il confermato direttivo uscente
20 Febbraio 2026 - 08:27 | Comunicato Stampa
Rinnovo delle cariche e rilancio in grande stile della campagna per il fair play come veicolo per il rispetto dell’etica nello sport, nella scuola e dunque nella vita. Due giorni di attività intensa per il Panathlon di Reggio Calabria alla presenza del Governatore dell’area meridionale Ludovico Malorgio e del consigliere internazionale Antonio Laganà. L’assemblea dei soci, svoltasi al Circolo Tennis Polimeni e apertasi con il benvenuto del presidente Ezio Privitera, ha confermato alla unanimità l’intero direttivo uscente con in testa la presidente Irene Pignata e il vice-presidente Igino Postorino.
A Laganà è stato conferito il prestigioso premio “Domenico Chiesa Award” intitolato al fondatore e primo segretario del Panathlon International.
Il secondo round dei lavori ha avuto al centro la presentazione del concorso “A scuola di Fair play”, avvenuta nell’aula Magna del Tecnico-Industriale “Panella-Vallauri“, alla presenza di circa centocinquanta allievi. L’iniziativa è patrocinata dal comitato regionale del CONI, da “Sport e salute” e dal comitato italiano per gli sport paralimpici.
Dopo il saluto della dirigente d’istituto Teresa Marino, all’importanza del concetto di Fair Play e al suo valore educativo e formativo si sono richiamati nei loro interventi il presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti, il responsabile del comitato paralimpico Antonello Scagliola, i due atleti testimonial del progetto : la nuotatrice Aurora Esabotini e il judoka-lottatore Iurie Raviliuc , introdotti dal docente di scienze motorie e maestro di Karate Riccardo Partinico. I criteri e gli obiettivi del contest “giornalista per un giorno”, che traggono ispirazione dallo stesso statuto del Panathlon International, sono stati illustrati dalla presidente del club Irene Pignata, dal Governatore Ludovico Malorgio e dal giornalista Rai (e past president) Tonino Raffa il quale si è soffermato sui valori morali e culturali dell’informazione sportiva, sulla specificità del linguaggio e sull’esigenza che esso sia sempre accompagnato da chiarezza divulgativa.
Gli allievi coinvolti nel progetto dovranno presentare gli elaborati entro i prossimi tre mesi. I migliori verranno scelti da un’apposita commissione e i nomi degli studenti da premiare verranno resi noti nel corso di una cerimonia prevista per la fine dell’anno scolastico.