Gli studenti dell’IPSEOA di Paola a Casa Sanremo, Princi: ‘Vetrina per le eccellenze calabresi’

“La partecipazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Paola a Casa Sanremo è motivo di autentico orgoglio e rappresenta un riconoscimento nazionale di grande valore, a testimonianza dell’eccellenza della scuola calabrese nel panorama formativo e culturale italiano”.

Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, commentando la partecipazione dell’Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Paola (Cosenza) all’importante evento Casa Sanremo, che si tiene in occasione del Festival della Canzone italiana, dove chef e studenti rappresenteranno la Calabria con le specialità del territorio.

“Con il loro impegno, la loro competenza e la loro passione – prosegue l’On. Princi -, le studentesse e gli studenti dell’Istituto, presenti a Sanremo, permetteranno di far conoscere ancora di più le specialità e le eccellenze della Calabria. Grazie al loro piatto intitolato Calabria ripiena, infatti, promuovono i prodotti del territorio in un importante evento di rilievo nazionale, offrendo un’esperienza gastronomica che unisce arte culinaria, tradizione e innovazione e contribuendo a portare in Italia e in Europa l’immagine migliore della regione”.

“Desidero rivolgere – continua l’europarlamentare – i miei più sinceri complimenti al Dirigente scolastico, Prof.ssa Sandra Grossi, per la gestione appassionata, per la visione e per l’impegno con cui porta in alto il prestigio dell’Istituto. Complimenti anche al corpo docente, a tutta la comunità scolastica e soprattutto ai ragazzi, ai quali auguro di saper cogliere al meglio le straordinarie opportunità formative offerte dalla scuola, continuando a coltivare i propri talenti con dedizione, e di realizzare un futuro pieno di soddisfazioni e successi”.

La sinergia istituzionale e la vetrina per la Calabria

“La partecipazione degli chef e degli studenti dell’Istituto a Casa Sanremo, prestigiosa vetrina per la scuola e per l’intera Calabria – evidenzia -, è il risultato di una gestione lungimirante dell’Istituto ma anche di una proficua sinergia istituzionale che ha coinvolto gli Enti territoriali e le associazioni, ai quali rivolgo un sincero plauso per aver sostenuto il talento dei ragazzi con questa iniziativa”.

“Valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e creativo della regione – aggiunge l’On. Princi – è fondamentale per la crescita e lo sviluppo della Calabria. I giovani sono la forza motrice del nostro presente e del nostro futuro: la loro passione e il loro impegno rappresentano un potenziale straordinario che dobbiamo sostenere offrendo loro opportunità concrete – conclude – per valorizzare i talenti e sviluppare le competenze in Calabria, in Italia e in Europa”.