Carceri in Calabria, detenuto e impiegato si tolgono la vita: la denuncia del Sappe

Due suicidi, rispettivamente tra i detenuti e il personale, nel giro di poche ore all’interno del carcere di Paola, in Calabria.

“Ieri sera si è impiccato un detenuto del Reparto isolamento e oggi si è tolto la vita un impiegato in caserma. Due tragedie immani, perché tali sono, che devono fare seriamente riflettere sulla condizione in cui vivono i detenuti e su quella in cui è costretto ad operare il personale tutto del carcere, amministrativo e di Polizia Penitenziaria ”.

A renderlo noto è Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), che sottolinea la drammaticità dell’accaduto.

Capece aggiunge:

“Questi drammatici eventi, oltre a costituire una sconfitta per lo Stato, segnano profondamente i nostri agenti che devono intervenire. Si tratta spesso di agenti giovani, lasciati da soli nelle sezioni detentive, per la mancanza di personale. Il suicidio rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti”.