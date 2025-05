Reggio, la denuncia di Morisani (FdI): ‘Parco 13 giugno 1999, piazzetta e storia dimenticate’

Su segnalazione del signor Pasquale Cicciù, appassionato tifoso della Reggina, denunciamo l’ennesima “chicca politica”di inefficienza e disinteresse dell’attuale amministrazione comunale. Già da qualche anno, grazie all’appassionato interessamento del sig. Cicciù la piazzetta sita in via Paolo Suraci, alle spalle dell’asilo-nido comunale di Gebbione, è stata intitolata “Parco 13 giugno 1999“, una data storica per la città di Reggio Calabria e per i tifosi amaranto, che coincide con la prima promozione della squadra in Serie A, con tanto di delibera della Commissione Toponomastica.

Tuttavia, di questa intitolazione non vi è traccia nella realtà. Non è stata mai fatta una cerimonia ufficiale, non è stata mai apposta una targa, non è mai stata data la notizia alla stampa, però, vi è traccia solo nelle carte del comune. È come se l’amministrazione avesse voluto cancellare la storia (ma già l’abbiamo visto) e la memoria della squadra che ha fatto grande la città.

Il delegato allo sport FdI Pietro Morisani, afferma:

“Dimenticanza? Menefreghismo? Vergogna per l’attuale situazione in cui versa la compagine amaranto? Non ci è dato sapere. Quello che sappiamo è che è urgente e necessario che il ‘Parco 13 giugno 1999’ venga ufficialmente dedicato con tanto di cerimonia ufficiale e con l’apposizione di una targa, come è giusto che sia”.

È il momento di ricordare e di onorare la storia della Reggina, e di dare nuovo impulso alla squadra che rappresenta la città. Inoltre, è fondamentale che l’amministrazione si prenda cura della zona, che è stata abbandonata da anni, e provveda alla pulizia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie adiacenti il Parco, l’asilo, via Siderno, via Cassino e traverse limitrofe, via Paolo Suraci, via San Giuseppe.

È tempo di cambiare e di dare nuovo orgoglio ai cittadini di Reggio Calabria. È tempo di ricordare il passato e di costruire il futuro.