‘Sentiero delle 8 fontane’: tornano le escursioni al Parco Aspromonte

Acqua elemento vitale del nostro oggi e del nostro domani, da proteggere, rispettare e apprezzare. L’acqua che disegna l’Aspromonte, modellando rocce, canyon e scavando i letti delle fiumare.

Tutto pronto per il secondo appuntamento con “In Cammino nel Parco”, programma di escursioni promosso dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte con le principali associazioni escursionistiche operanti sul territorio (CAI Club Alpino Italiano sez. Aspromonte, Gente in Aspromonte, Gruppo Escursionisti Aspromonte e Amici di Montalto) e le Guide Ufficiali del Parco, per vivere l’Area Protetta nel suo senso più autentico.

QUANDO

Sabato 13 Luglio è la volta del “Sentiero delle 8 Fontane”, escursione realizzata da Gente in Aspromonte nel territorio di Ciminà: un itinerario interessantissimo dal punto di vista naturalistico e storico-culturale, essendo questi luoghi legati alle tradizioni, leggende e abitudini delle civiltà che da sempre li abitano.

Il percorso di circa 9 chilometri, prevalentemente pianeggianti, avrà come punto di raduno e di partenza Piano di Moleti e, attraverso una piacevole escursione, si camminerà verso otto sorgenti: acqua calda, fonte del Nessi, Madama Gigghia, funtana du Medicu, funtana du Russu, funtana di Pruppetta, fontana della Casermetta, e u canaleddu di Jelasi.

Un’occasione unica per ammirare alcuni esemplari di Abete rosso e le altre specie che arricchiscono la flora di questo tratto d’Aspromonte, per osservare il meraviglioso e naturale anfiteatro della Piana di Gioia Tauro che spazia dalla Costa Viola, ai Monti dei Piani della Corona e di S. Elia da una parte e a quelli di Monte Poro e di Nicotera dall’altra. La melodia dei salti d’acqua che precipitano sotto gli occhi degli escursionisti, coronerà il quadro di questo suggestivo panorama!

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per iscriversi all’escursione è possibile contattare l’associazione Gente in Aspromonte tramite il numero 3488134091, oppure inviando un’email a info@genteinaspromonte.it​

Per i soli​ soci di Gente in Aspromonte, da lunedì 8 luglio,​ sarà disponibile sul sito dell’associazione il link per procedere alla prenotazione on-line tramite le consuete procedure. Il termine ultimo per le prenotazioni (obbligatorie per tutti) è giovedì 11 luglio ore 21.00.

Fonte: Ufficio Stampa Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte