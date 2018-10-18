Incontri itineranti per promuovere lo sport come strumento di inclusione e denunciare le disparità tra atleti e atlete: l'intesa tra Commissione e Coni

La Commissione regionale per le Pari Opportunità e il Coni regionale assieme per promuovere in Calabria la cultura dello sport, sensibilizzare le famiglie sul ruolo che la pratica sportiva riveste per la crescita dei giovani e per il radicamento di valori civili e sociali; lavorare per l’affermazione dei principi di genere e pari opportunità anche in questo ambito. Per utilizzare uno slogan: Sport e Pari Opportunità”.

L’incontro tra Commissione e Coni Calabria

Con queste parole Cinzia Nava, presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità ha spiegato “il senso dell’incontro con il presidente del Coni Calabria, Maurizio Condipodero, ricevuto in audizione dall’organismo regionale”.

“Una bella ed interessante conversazione ricca di spunti. Tanti gli input che intendiamo cogliere – ha proseguito – per avviare questa campagna di sensibilizzazione alla pratica sportiva nell’ambito di una collaborazione con il Coni Calabria che ci vedrà presenti insieme su tutto il territorio regionale con incontri itineranti”.

“Siamo convinti – ha detto Nava – dell’importanza dello sport come fattore di inclusione sociale e di crescita sana. Il bambino che pratica una disciplina sportiva impara fin da subito a rispettare le regole, a condividere degli obiettivi; a fare squadra; viene educato alla socializzazione e al confronto con gli altri nella cornice di una competizione sana che lo aiuterà a sviluppare le proprie potenzialità rispetto alle future sfide della vita che lo attendono”.

Scuole, impianti e parità di genere nello sport

“Tutti dovrebbero essere messi nelle condizioni di praticare uno sport fin da piccoli e le scuole dovrebbero essere attrezzate per la pratica sportiva con la creazione di infrastrutture e servizi ad hoc, prevedendo anche il rilascio di autorizzazioni all’utilizzo di spazi aperti per lo sport da strada” – ha sottolineato Cinzia Nava.

“Abbiamo apprezzato l’intervento della Regione Calabria che ha finanziato con un apposito bando, ormai prossimo alla scadenza, la realizzazione di strutture da adibire all’esercizio dell’attività sportiva”.