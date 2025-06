Parlamento europeo: dopo il caso ‘Giusi Princi’ la presidente Metsola rivede le regole sull’immunità

Dopo lo scambio di persona che ha erroneamente coinvolto l’On. Giusi Princi – per la quale la Procura belga aveva inizialmente chiesto la revoca dell’immunità parlamentare, salvo poi ritirare la richiesta in meno di 24 ore – il Parlamento europeo ha deciso di rivedere le regole sull’immunità degli eurodeputati. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa, è stata la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

“Non accetterò che gli eurodeputati vengano presi di mira e danneggiati senza una base solida”, ha affermato Metsola. “Lo abbiamo già visto – ha proseguito – nel caso di un’europarlamentare, l’On. Princi, costretta a subire l’annuncio pubblico del suo nome come parte di questa indagine, per vedere tale annuncio ritirato poche ore dopo. Ciò mette gli eurodeputati in una posizione estremamente difficile. E mette anche il Parlamento europeo in una posizione difficile. Se le autorità nazionali intendono chiedere la revoca dell’immunità, tale richiesta deve essere puntualmente motivata prima di essere accettata dal Parlamento. Dove ci sono accuse credibili di illeciti, saremo i primi a chiedere un’azione, come abbiamo sempre fatto, in modo coerente e costante. Dove invece non ce ne sono, ci assicureremo che i diritti e le immunità degli eurodeputati, così come l’integrità e la credibilità del Parlamento europeo, siano difesi con fermezza”.