Parte dalla Casa Cassibile il primo Café Alzheimer itinerante

L’Assessorato alle Politiche di Coesione Sociale del Comune di Villa San Giovanni, guidato dalla dottoressa Maria Grazia Richichi, insieme all’assessorato alla Sanità, retto dal dottore Rocco Cassone inaugura il primo Café Alzheimer itinerante dell’intero ambito, realizzato in collaborazione con l’associazione Allegramente, presieduta dalla dottoressa Maria Cara.

Il Café Alzheimer itinerante porta la positiva esperienza dell’ALZHEIMER CAFé nato a settembre 2014 presso il Consultorio Diocesano familiare di Reggio Calabria – coordinato da Allegramente – in nuovi e diversi spazi di aggregazione. E’ il primo di tanti altri eventi che andranno ad inserirsi nel progetto “la piattaforma del benessere” che, da settembre, su input di alcuni specialisti del territorio e della consulta del terzo settore vedrà i cittadini protagonisti di una serie di attività riguardanti lo stile di vita, l’attività fisica e il benessere socio-sanitario.

L’alzheimer Cafè, in particolare, è dedicato alle persone affette da disturbi cognitivi e ai loro familiari che si ritrovano, in un ambiente sereno, per condividere alcune ore in compagnia di volontari socio-sanitari ed esperti clinici e svolgere, insieme, le attività che stimolano le proprie specifiche capacità cognitive e relazionali.

Con la formula itinerante si intende ampliare e diversificare la proposta di spazi di aggregazione, andare incontro alla persona, creare una rete di servizi con le altre associazioni del territorio, supportare l’accompagnamento ed il sostegno al disagio che la devastante patologia dell’alzheimer, inevitabilmente, produce sul paziente e sui suoi affetti.