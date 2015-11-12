Parte il nuovo corso base di lingua e cultura araba presso la scuola UMI – Un Mondo di Italiano

Corso di 36 ore a numero chiuso su lingua e cultura araba, a Reggio Calabria e Villa San Giovanni: iscrizioni aperte fino al 20 novembre

La scuola UMI – Un Mondo di Italiano è lieta di informare che partirà, a fine novembre, un’edizione speciale del corso base di lingua e cultura araba. Il corso si terrà sia a Reggio Calabria, presso una centralissima sede (nei pressi del Caffè Matteotti), che a Villa San Giovanni nella storica sede di UMI.

Un corso di 36 ore di arabo moderno standard

Il corso, di 36 ore, mira a fornire alcune nozioni elementari del cosiddetto Arabo Moderno Standard. Oggi la lingua araba è parlata da circa 290 milioni di persone e si estende su un vastissimo territorio che va dal Nordafrica al Medioriente. Per tale motivo, la conoscenza della lingua non solo rappresenta una competenza fondamentale per chiunque voglia intrattere relazioni con una grossa fetta di mondo, ma diventa un imprescindibile strumento per conoscere meglio – e di prima mano – una cultura che spesso viene filtrata.

Il corso è rivolto a studenti (universitari ma anche delle scuole), lavoratori, appassionati di lingue e a tutti coloro che, con curiosità, vorrebbero affacciarsi al mondo arabo. Le lezioni saranno tenute dal docente Mauro Destefano, dottore magistrale in lingua e dialettologia araba, laureato presso la Facoltà di Studi Arabo-islamici dell’Università degli Studi Napoli “L’Orientale”, che lavora attualmente come traduttore e interprete di lingua araba.

Iscrizioni aperte fino al 20 novembre

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 novembre essendo il corso a numero chiuso. Per il programma dettagliato e maggiori informazioni è possibile contattare il docente (389 1827205- mauro_destefano@alice.it) o la segreteria didattica (3477807605- info@unmondoditaliano.it), oppure visitare il sito www.unmondoditaliano.it.

Qui di seguito anche il link all’evento facebook: https://www.facebook.com/events/1701507156729687/